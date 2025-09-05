Baltijas balss logotype
Ученые спрогнозировали катастрофическое землетрясение

Техно
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
И разверзнется земная твердь.

И разверзнется земная твердь.

Чудовищная сила катаклизмов определяется столкновением подземных плит.

Международная группа учёных обнаружила признаки формирования нового тектонического разлома под Атлантическим океаном, который может стать источником мегаземлетрясений и цунами. Об этом сообщает журнал Nature Geoscience.

Исследование показало, что в течение миллионов лет вода проникала в горные породы к юго-западу от Португалии, постепенно ослабляя их и создавая новую зону субдукции. Это объясняет ранее необъяснимые сильные землетрясения в регионе, включая землетрясение 1969 года, которое проявляло характеристики, типичные для зон столкновения литосферных плит.

Учёные предупреждают, что в будущем эта формирующаяся зона субдукции может вызывать мощнейшие землетрясения и цунами, а также привести к масштабным тектоническим изменениям, включая возможное объединение Африки, Европы и Америки в единый суперконтинент. Открытие меняет традиционные представления об Атлантике как о сейсмически спокойном регионе.

Суперземлетрясение (землетрясение от мегатолчка, англ. Megathrust earthquake) — землетрясение между тектоническими пластинами земной коры, которое происходит в зонах субдукции на разрушенных границах плит (конвергентных границах), когда одна тектоническая плита этой зоны сталкивается с другой. Этот тип землетрясений является самым мощным на планете, с магнитудой выше 9,0. Никакой другой известный вид источников активности не производит землетрясений такого масштаба.

В разрывах земной коры одна сторона плиты выталкивается вверх по отношению к другой, именно этот тип движения известен как толчок. Термин «мегатолчок» не имеет общепринятого чёткого значения, но используется для описания чрезвычайно большого надвигания плит одна на другую, как правило, сформированного в пределах зоны субдукции, в такой как Сунда.

Наибольшие зоны субдукции относятся к Тихому и Индийскому океанам и связаны с вулканической активностью Тихоокеанского огненного кольца. Поскольку землетрясения в этой зоне деформируют дно океана, они зачастую приводят к появлению цунами, которые, как известно, сопровождаются интенсивными толчками на протяжении определённого периода времени, вплоть до нескольких минут.

#география
Оставить комментарий

