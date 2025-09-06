Baltijas balss logotype
Польские дроны будут контролировать Балтийское море

Техно
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
В дизайне видно влияние украинской оборонной промышленности.

"Это часть нашей большой стратегии: создание армии из сотен тысяч дронов".

Польская оборонная промышленность впервые представила на выставке вооружений в Кельце морской беспилотник для специальных операций в Балтийском море Stormrider производства крупнейшей польской частной компании военной техники WB Group.

Производители уверяют, что их морские беспилотники могут использоваться для защиты стратегических инвестиций в Балтийском море, таких как энергетические установки на морском дне, топливные платформы и ветроэлектростанции, строительство которых планируется в Балтийском море.

«Это часть нашей большой стратегии: создание армии из сотен тысяч дронов и способность производить миллионы. Дроны очень быстро меняются, быстро улучшая свои возможности — компании постоянно выпускают новые версии. Вы не можете купить много дронов на так называемый запас», — рассказал глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш.

Представленный польский морской беспилотник по размерам напоминает украинские морские дроны. В передней части должна размещаться боевая часть, однако украинские пошли дальше и начали оснащаться пусковыми установками ракет и пулеметными турелями.

Беспилотные морские дроны могут действовать как поодиночке, так и в группе. Наиболее эффективное время их применения – ночь. Их небольшой размер, малый силуэт над водой, низкое излучение в тепловом и радиолокационном диапазоне – основная проблема для любого боевого флота врага.

Наиболее эффективно их обнаружение – с воздуха. Кильватерный след заметен с вертолетов. В Украине для решения этой проблемы установили на дроны зенитные ракеты, которые уже сбивали российские вертолеты.

#дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
