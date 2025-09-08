Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названа опасность вируса-вымогателя для любителей порно 0 707

Техно
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Названа опасность вируса-вымогателя для любителей порно
ФОТО: Unsplash

Новая вредоносная программа научилась фотографировать владельцев компьютеров во время просмотра порно.

Об этом сообщает издание TechSpot со ссылкой на исследовательскую компанию Proofpoint.

Специалисты фирмы рассказали о росте популярности программного обеспечения (ПО) Stealerium, имеющего открытый исходный код. Отличительной особенностью вируса-вымогателя назвали возможность анализировать содержимое браузера и искать ключевые слова, такие как «секс» или «порно». При обнаружении открытой вкладки с указанными словами ПО может делать фотографии с веб-камеры.

Получив «компромат», Stealerium отправляет владельцу компьютера по почте сделанные на камеру фотографии и угрожает раскрыть их, если зритель не переведет деньги или не выполнит другие определенные действия. Специалисты Proofpoint обнаружили следы Stealerium в десятках тысяч электронных писем, отправленных с адресов хакеров.

Эксперты рассказали, что часто злоумышленники прибегают к изощренным методам, чтобы запугать жертву и убедить ее отдать деньги. Так, они находят в открытом доступе адрес пользователя и отправляют сделанные в сервисе Google Maps снимки его дома. Хакеры распространяют вирус через фишинговые письма, оформленные как сообщения от государственных органов.

Читайте нас также:
#техно
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 4345
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 119
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 934
Арктические районы станут доступны для всех видов связи. Иконка видео
«Рассвет» заменит Starlink в России 303

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 2
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 24
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 31
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 51
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 46
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 2
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео