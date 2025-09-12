Baltijas balss logotype
ИИ посоветовал начать ядерную войну 0 1317

Техно
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
ИИ посоветовал начать ядерную войну
ФОТО: Unsplash

Politico: почти все модели ИИ предпочли эскалацию вплоть до ядерной войны.

Почти все популярные модели искусственного интеллекта (ИИ) предпочли переговорам эскалацию конфликта вплоть до ядерной войны. Об этом пишет Politico.

«Похоже, ИИ понимает эскалацию, но не деэскалацию. Мы не знаем, почему это так», — заявила изданию директор Инициативы по военным играм и симуляциям кризисов имени Гувера Жаклин Шнайдер.

Шнайдер рассказала об эксперименте по моделированию кризисов, аналогичных конфликту на Украине и вероятному противостоянию США и Китая, с помощью ИИ. В частности, в эксперименте участвовали лежащие в основе нейросети ChatGPT языковые модели GPT-3.5, GPT-4 и GPT-4-Base. Почти все из них выбрали агрессивную модель поведения и применение силы.

В свою очередь, вице-президент Национального института изучения сдерживания Адам Лоутер допустил разработку Пентагоном системы ядерного сдерживания на основе ИИ. «Такое предположение вызовет сравнения с машиной Судного дня доктора Стрейнджлава и "Скайнетом" из "Терминатора", но пророческие образы этих научно-фантастических фильмов быстро становятся реальностью», — подчеркнул эксперт.

#европа #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

