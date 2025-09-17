Живущие внутри камней цианобактерии из самых засушливых мест на Земле недавно «поселили» в аналоги лунного и марсианского грунта. Как выяснилось, они вполне благополучно растут во внеземном веществе. Ранее эти организмы неоднократно показывали способность выдерживать космический вакуум, убийственные дозы радиации, а еще жить под светом красного карлика.

В 1960-х годах астробиологи Имре и Розели Фридман отправились в пустыню Негев в Израиле и нашли там целые сообщества микроорганизмов, которые ведут невиданный до этого образ жизни — обитают внутри камней. Правда, не в любых, а только в пористых и частично пропускающих солнечный свет: например, в песчанике или известняке. Микроскопических жителей этих каменных городов так и назвали — эндолиты (от греческих слов «эндо», что означает «внутри», и «литос» — «камень»). Их описали как род цианобактерий Chroococcidiopsis.

Примерно десятилетие спустя первооткрыватели этих бактерий отправились туда, где проходили испытания знаменитых марсианских зондов «Викинг-1» и «Викинг-2» — в долины Мак-Мердо на Земле Виктории в Антарктиде. Это самое засушливое место на нашей планете: там экстремальные ветры сдувают всю влагу, можно сказать, без остатка. Было принято считать, что жизни там нет и быть не может. Поэтому обнаружение там Chroococcidiopsis стало настоящей сенсацией.

Как выяснилось, эти существа в ситуации тотального обезвоживания «стекленеют»: экстренно заполняют свои клетки специальными сахарами для замещения воды, чтобы предотвратить разрушение, и консервируются в них, как насекомые в янтаре. С тех пор они стали объектами многочисленных космических экспериментов. Недавно их результаты собрала воедино астробиолог из Римского университета Тор Вергата (Италия) Даниэла Билли в своей статье для издания Acta Astronautica.