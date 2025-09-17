Baltijas balss logotype
Километровый небоскреб в Саудовской Аравии построят к 2028 году

Техно
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Все прочие небоскребы будут казаться крохотными.



Форма башни напоминает сложенные листья молодых пустынных растений.

Представьте себе три Эйфелевы башни, поставленные друг на друга, и сверху — еще 40-этажный дом. Примерно такой высоты достигнет Jeddah Tower (Башня Джидды), когда ее достроят. Более 1000 метров — такова отметка, на которую она прорежет небосклон города Джидда в Саудовской Аравии у побережья Красного моря.

Это не просто очередной небоскреб. Это серьезная попытка возвести здание высотой в километр — рубеж, о котором инженеры мечтали десятилетиями. Завершенная башня превзойдет нынешнего рекордсмена, Бурдж-Халифу в Дубае, примерно на 180 метров, став центральным элементом проекта Jeddah Economic City стоимостью 20 миллиардов долларов.

Изначально известная как «Королевская башня», она призвана стать символом модернизации и экономического обновления Саудовской Аравии. Главный архитектор проекта — Адриан Смит из бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, тот же, кто спроектировал Бурдж-Халифу. Его замысел вдохновлен самой природой: форма башни напоминает сложенные листья молодых пустынных растений. Тонкий, слегка асимметричный силуэт словно пучок побегов, устремляющихся вверх из земли.

Трехлепестковое основание в форме буквы «Y» выбрано не только ради красоты. Оно обеспечивает аэродинамическую устойчивость, жизненно важную для здания, которому предстоит выдерживать мощные ветра на рекордной высоте.

Создание рекордной башни стартовало в 2018 году, однако спустя несколько лет строительство полностью замерло, пока в январе этого года работы официально возобновились с новой энергией. Проект перешел к консорциуму Saudi Binladin Group, Dar Al-Handasah и Turner Construction.

По состоянию на сентябрь 2025 года башня достигла 70-го этажа. Строители завершают примерно один этаж каждые четыре дня, что делает цель завершить объект к 2028 году вполне достижимой.

Построить здание высотой в километр — значит решить задачи, с которыми человечество еще не сталкивалось.

Bez-imeni-1-13.jpg

Одна лишь фундаментная плита — инженерный шедевр и серьезнейший вызов. Здесь применена гибридная система свайного ростверка: 270 свай диаметром 1,5–1,8 метра, уходящих в землю на глубину до 105 метров.

Пятиметровая плита площадью 3200 квадратных метров рассчитана на колоссальные нагрузки, при этом допустимая неравномерная осадка не должна превышать 2,5 миллиметров — толщину монеты.

В отличие от традиционных небоскребов, где устойчивость обеспечивается системой связей и опорных стен, Jeddah Tower строится вокруг революционного ядра — трехлучевой конструкции, охватывающей компактный шестигранный сердечник из высокопрочного бетона. Для этого используется бетон прочностью всего 85 мегапаскалей, без усложняющих элементов. Особое достижение — технология вертикальной подачи бетона, уже поднявшая его на высоту 800 метров.

G0ljB_-XUAAXgzm.jpg

В проект внедрены современные «зеленые» технологии: энергосберегающие системы, остекление, уменьшающее теплопоглощение, сбор дождевой воды и ее повторное использование. Форма и ориентация башни оптимизированы для снижения тепловой нагрузки — критически важного фактора в условиях саудовского климата.

Читайте нас также:
#архитектура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    17-го сентября

    А Вавилонскую башню какой высоты собирались построить? Как бы Бог не разрушил.

    1
    0

Видео