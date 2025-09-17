Baltijas balss logotype
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Назван способ победить навязчивое желание перекусить
ФОТО: Unsplash

Исследование, представленное на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене, показало: у людей, принимающих семаглутид, уходят навязчивые мысли о еде.

Эти мысли мешают соблюдать здоровый образ жизни и часто приводят к перееданию.

Опрос 550 жителей США, проходивших терапию семаглутидом, показал: доля тех, кто сталкивался с постоянными мыслями о еде, сократилась почти в четыре раза — с 62 до 16 процентов. Кроме того, многие участники отметили улучшение психоэмоционального состояния: у 64 процентов улучшилось общее самочувствие, у 76 процентов выросла уверенность в себе, а у 80 процентов закрепились более здоровые привычки.

По словам авторов, семаглутид помогает не только снизить вес за счет подавления аппетита, но и уменьшает ментальное напряжение, связанное с едой, что может значительно облегчить процесс похудения.

