Со следующего года Android вводит строгую верификацию разработчиков – с проверкой личности и подтверждением персональных данных. Если раньше подобная проверка применялась только в Google Play, то теперь речь идет о системном уровне. Google подробно разъяснила, как будет работать новая система.

Проверку будет обеспечивать новый инструмент Android Developer Verifier, который станет обязательной частью всех устройств с предустановленными сервисами Google, в том числе под управлением старых версий Android.

Хранить на устройстве постоянно пополняемую базу из миллионов зарегистрированных программ невозможно, поэтому для верификации смартфону в некоторых случаях может потребоваться подключение к сети. При этом на устройстве будет храниться кэш из наиболее популярных приложений, что позволит устанавливать их и в офлайне.

Как уже было известно, для разработчиков предусмотрены два типа аккаунтов. Бесплатный – для студентов и энтузиастов, но с ограничением по числу установок. Платный вариант обойдется в 25 долларов и позволит распространять приложения без ограничений, аналогично регистрации в Google Play.

Подтверждение разработчика будет осуществляться через криптографическую подпись: он должен доказать, что именно ему принадлежит ключ, которым заверено приложение. Если же разработчик будет уличен в распространении вредоносного ПО, установка его софта будет заблокирована.

Google подчеркивает, что новая система проверки не затронет содержание приложений и направлена лишь на защиту пользователей от вредоносного ПО. Перечень верифицированных разработчиков не будет публичным, но данные будут храниться у компании и могут предоставляться по запросу властей.

Тестирование программы стартует в октябре 2025 года, пока она будет доступна только по приглашениям. Для всех разработчиков ее запустят в марте 2026 года, а в сентябре 2026-го для Бразилии, Индонезии, Тайланде и Сингапура она будет обязательной.

Напомним, в прошлому году Apple после давления со стороны ЕС разрешила установку сторонних приложений на устройствах iOS. Пока эта возможность доступна пользователям 27 стран, которые входят в Европейский союз, но со временем ее развернут по всему миру.

Меж тем в мире появилось новое самое скачиваемое мобильное приложение, даже ChatGPT и Google Gemini остались позади. Это аналог TikTok для создания коротких видео с помощью ИИ от OpenAI.