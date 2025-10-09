НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

В опубликованной недавно научной статье группа ученых НАСА предложила уничтожить ядерным ударом астероид 2024 YR4, получивший название «убийца городов». Они предупреждают, что действовать нужно быстро, чтобы исключить риск его столкновения с Луной. Казалось бы, раз говорят ученые, надо быстрее действовать. Выводить в космос ядерный заряд, взрывать, спасать Луну. Однако в этой ситуации очень много странного.

Начнем с того, что астероид 2024 YR4 диаметром 55 м был обнаружен 27 декабря 2024 года системой ATLAS, расположенной в Чили. Двумя днями ранее, 25 декабря 2024 года, астероид сблизился с Землей и прошел на расстоянии около 830 тысяч км от нее. По космическим меркам это действительно близко, хотя это чуть больше двух расстояний от Земли до Луны.

На основе первоначально высчитанной траектории система мониторинга столкновений JPL/CNEOS Sentry выявила возможность того, что астероид пройдет очень близко к Земле. А может быть, даже столкнется с ней 22 декабря 2032 года.

В Китае начали собирать целую «команду планетарной обороны». Стали появляться сообщения, что в случае столкновения астероид, вероятнее всего, упадет в Центральной Африке или Атлантическом океане, что может вызвать локальную катастрофу с разрушениями в радиусе 30 километров. Утверждалось, что угроза составляет «три из десяти по Туринской шкале».

Звучит в целом угрожающе, хотя в реальности, если цитировать критерий той самой Туринской шкалы (таблицы степени опасности тех или иных небесных объектов), перед нами всего лишь «тесное сближение, заслуживающее внимания астрономов. Вычисления дают 1% и большую вероятность столкновения, способного вызвать локальные разрушения на поверхности Земли. Наиболее вероятно, что новые телескопические наблюдения переведут данное событие на уровень 0. Событие заслуживает внимания общественности и представителей власти, если сближение произойдет в течение последующего десятилетия».

Собственно, так и получилось. Более поздние прогнозы, полученные на основе дополнительных наблюдений, показали незначительную вероятность столкновения с Землей в 2032 году, а уровень опасности по Туринской шкале упал до нуля. Оставался еще небольшой шанс столкновения с Луной, но астероид уже улетел по своей орбите, чтобы вернуться через четыре года. На этом большинство астрономов и успокоилось – вернется, пересчитаем траекторию, будем думать...