Антарктическое течение спустя четверть века принесет глобальные перемены климата 0 218

Техно
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ледяные просторы влекут исследователей.

Ледяные просторы влекут исследователей.

Могут произойти повышение уровня моря, потепление океана и измениться жизнеспособность морских экосистем.

Ученые выявили замедление Течения Западных ветров, которое больше Гольфстрима и Амазонки. Речь идет об антарктическом течении, которое является крупнейшим океаническим течением в мире.

Исследователи из Мельбурнского университета и из Норвежского исследовательского центра NORCE проанализировали высокоточную модель океана и морского льда, а также океанические течения, перенос тепла и другие факторы. В сценарии с высоким уровнем выбросов углерода модель показала замедление текущего состояния АСС примерно на 20% к 2050 г. Работа опубликована в журнале Environmental Research Letters.

Спутниковые наблюдения показывают, что Антарктический ледяной щит теряет массу ускоренными темпами, высвобождая большие объемы пресной воды в океан вдоль побережья Антарктиды, отмечается в исследовании. Талая вода с шельфовых ледников вокруг Антарктиды экспортируется в более низкие широты через антарктические промежуточные воды. Этот процесс вызывает замедление ACC, что грозит последствиями для глобальных климатических показателей, включая повышение уровня моря, потепление океана и жизнеспособность морских экосистем. Из-за снижения способности океана действовать как поглотитель углерода планете придется столкнуться с большей изменчивостью климата с более экстремальными явлениями в определенных регионах и ускоренным глобальным потеплением, пишут авторы исследования.

ACC служит барьером для инвазивных видов, таких как южные бурые водоросли, перемещающихся по течениям, или морских животных, таких как креветки или моллюски. По мере замедления и ослабления АСС возрастает вероятность того, что подобные виды проникнут в Антарктиду, что может оказать серьезное воздействие на ее экосистемы. Например, изменить доступный рацион питания антарктических пингвинов.

Замедление произойдет и при сценарии с меньшими выбросами, если таяние льдов ускорится. Парижское соглашение 2015 г. направлено на ограничение глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия сверх доиндустриального уровня, но многие ученые сходятся во мнении, что планета уже достигла этой цели, а это неизбежно окажет влияние на еще более быстрое таяние антарктических льдов, отмечается в исследовании.

#антарктида
