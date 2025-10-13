Квазар образовался настолько яркий, что его могут обнаружить даже астрономы-любители.

Международная команда астрономов смогла рассмотреть в квазаре OJ 287 две черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга, благодаря современным телескопам.

Как сообщает Университет Турку (Финляндия), исследователи впервые зафиксировали изображение пары черных дыр, вращающихся вокруг общего центра массы. До этого ученым удавалось получать только изображения отдельных черных дыр.

В заявлении университета говорится: «Это наблюдение подтвердило существование пар черных дыр. Ранее астрономам удавалось получать изображения только отдельных черных дыр».

Международная группа изучала квазар OJ 287, который давно привлекал внимание ученых из-за своей необычной яркости. По данным исследователей, предполагалось наличие двух черных дыр, однако их не удавалось различить из-за недостаточной мощности прежних телескопов.

Исследователь Маури Валтонен отметил, что квазар настолько яркий, что его могут обнаружить даже астрономы-любители, а его уникальность заключается в наличии двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга. Квазар представляет собой активное ядро галактики с ярким свечением, возникающим при поглощении газа и пыли сверхмассивной черной дырой.

Тем временем, астрономы обнаружили в созвездии Змеи новую звезду V691 Serpentis после термоядерного взрыва на белом карлике. Ученые зарегистрировали крупнейшее слияние черных дыр за всю историю наблюдений, произошедшее далеко за пределами Млечного Пути.