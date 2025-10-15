Летающий между Юпитером и Нептуном 260-километровый обладатель системы колец оказался интересен не только самим фактом их существования у столь небольшого небесного тела: как выяснилось, кольца астероида Харикло стремительно видоизменяются.

До недавних пор Харикло привлекал внимание только как один из крупнейших астероидов-кентавров — небесных тел, которые постепенно мигрируют с окраин Солнечной системы в ее внутренние области. Они занимают пространство между расположенным за Нептуном Поясом Койпера и Главным поясом астероидов.

Диаметр Харикло оценивают в 258 километров, но это усредненный показатель — таких габаритов недостаточно для того, чтобы иметь правильную сферическую форму. Более точно размеры астероида выглядят так: 288 на 270 на 198 километров.

Этот объект произвел настоящую сенсацию в мировом астрономическом сообществе: Харикло оказался первым известным науке малым небесным телом с собственными кольцами. С тех пор этот список пополнили карликовые планеты Хаумеа и Квавар, а еще астероид Хирон, тоже кентавр. Так что Харикло быстро потерял статус уникального.

Тем не менее недавние наблюдения его колец с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» снова привлекли к этой системе особенное внимание. Об этом международная команда астрономов рассказала в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org.

Колец у Харикло два, одно держится примерно в 265 километрах, другое — в 280 километрах от поверхности. Что интересно, в обоих случаях это заметно дальше предела Роша — той невидимой границы, за которой разрозненное вещество кольца уже «получает свободу» для притяжения друг к другу и формирования единого целого, то есть в данном случае спутника или спутников астероида. Более того, внешнее кольцо держится очень слабо и должно быстро рассеиваться по межпланетному пространству. Астрономы задаются вопросом, почему с кольцами Харикло не происходит ни того, ни другого.

В любом случае данные «Уэбба» позволили обнаружить впечатляющую динамичность этих колец: обсерватория показала не совсем то, что видели возле Харикло до сих пор. Ранее кольца выглядели как четко различимые. Теперь же внутреннее оказалось гораздо более заполненным веществом, а внешнее, наоборот, едва прослеживается.