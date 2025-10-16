Baltijas balss logotype
Британский университет предупреждает: «точка невозврата» Европы уже близка 1 855

Техно
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Западу придется покупать валенки.

Западу придется покупать валенки.

Новый ледниковый период становится реальностью.

Ослабление важного для Северного полушария морского течения, вызванное изменением климата, грозит приходом в Европу второго малого ледникового периода, предупреждают ученые. Такое уже было в регионе в 1300–1850 годах, и тогда среднегодовые температуры были ниже на 2°С, а отсюда и частые крайне суровые зимы, неурожаи и массовый голод. Результаты исследований, проведенных океанографом из Эксетерского университета (Великобритания) Беатрис Ареллано Нава, показывают, что Североатлантическое замкнутое течение «теряет стабильность» и «точка невозврата» уже близка.

Это течение, включающее в себя и Гольфстрим, участвует в перемещении теплых вод из тропиков на север и согревает Европу. Признаки его дестабилизации впервые появились в 1950-х годах. Об этом свидетельствуют результаты изучения раковин моллюсков, собранных на дне Северной Атлантики. По полоскам на раковинах можно судить о том, сколько им лет и каковы были климатические условия в эти годы: чем шире полоска, тем комфортнее были условия. Эти полоски и указали на ухудшение состояния течения примерно с середины XX века. Однако ученые пока не могут указать, когда точно может начаться Малый ледниковый период.

Ученые из разных стран во главе с Стивеном Баркером из Университета Кардифф (Великобритания) применили для решения «проблемы 100000 лет» другой метод. Они исходили из того, что прецессия и наклон земной оси играют разные роли в отступлении ледников. В таком случае смещение фаз относительно друг друга отразятся на графиках оледенений и межледниковий. Статья об этом опубликована в журнале Science.

Информацию о температуре океана в доисторические периоды ученые черпают из раковин мелких животных — фораминифер. В них накапливается и хранится миллионы лет тяжелый изотоп кислорода — 18O. Чем теплее окан, тем больше изотопа в раковинах. Авторы проследили колебания кислорода-18 по трем независимым датасетам за последние 800 тысяч лет. На построенные графики они наложили графики фаз наклона земной оси и прецессии.

Пики на графиках 18O показали переломные моменты в ледниковых периодах — когда ледники уверенно отступали. Это совпадало с пиками фаз прецессий (минимумами) и наклона оси. Причем, первый фактор — главный для начала отступления ледника, а второй имеет большее значения для климата межледниковья и запуска нового оледенения. Также выяснилось, что окончание ледникового периода наступает вслед за уменьшением эксцентриситета земной орбиты.

#ледник
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    16-го октября

    Они предлагают отключить отопление и не ездить на машинах и залезть в шалаши, ради тех , у кого будут проблемы через 100 лет? Это их проблемы, и будут их решать.

    12
    1

