Ученые предупреждают: неправильное пользование наушниками - путь к глухоте

Техно
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Риску подвержены все возрастные группы, но особенно - молодежь.

Риску подвержены все возрастные группы, но особенно - молодежь.

Иногда гаджет создает благоприятную среду для бактерий и может вызвать наружный отит.

Наушники давно стали неотъемлемой частью жизни — их надевают в транспорте, на работе, перед сном. Но постоянное воздействие звука напрямую в ухо создаёт нагрузку, к которой слуховая система человека не приспособлена, сообщает британская BBC.

Как наушники влияют на слух

Внутриканальные модели направляют звук прямо на барабанную перепонку, а при длительном использовании могут повреждать чувствительные волосковые клетки внутреннего уха. Это приводит к шуму в ушах, снижению слуха и даже воспалениям.

При плотной посадке наушники удерживают влагу и тепло, что создает благоприятную среду для бактерий и может вызвать наружный отит.

Что говорят исследования

Исследования показывают: длительное прослушивание на высокой громкости вызывает воспаление, спазмы сосудов и повышенную нагрузку на слуховой нерв.

Ученые отмечают, что даже «умные» устройства влияют на мозг — длительный шум снижает концентрацию, ускоряет утомляемость и может вызывать головные боли.

Бытовые привычки, которые усугубляют вред

К рискам добавляются и простые ошибки: редкая очистка наушников, привычка слушать музыку на улице при высокой громкости, отсутствие перерывов. Всё это формирует накопительный эффект, который со временем отражается на восприятии звуков.

Как снизить риски

Врачи советуют придерживаться правила «60/60» — слушать не громче 60% максимальной громкости и не дольше 60 минут подряд, делая паузы и давая ушам отдых.

Музыка остаётся источником удовольствия, но не стоит забывать: даже современные устройства не отменяют законов физиологии.

#биология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
