Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экс-инженер Google оценил риск вымирания человечества из-за ИИ 0 202

Техно
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Экс-инженер Google оценил риск вымирания человечества из-за ИИ
ФОТО: Youtube

Times: вероятность вымирания человечества из-за ИИ равна минимум 95 %.

Вероятность вымирания человечества в связи с развитием искусственного интеллекта (ИИ) может составлять минимум 95 процентов. Так оценил риски глава некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute, экс-инженер компаний Google и Microsoft Нейт Соарес, его цитирует газета The Times.

«Вы берете огромный объем вычислительных мощностей и бросаете его на воистину гигантский объем данных так, что это каким-то образом изменяет компьютеры. Никто не знает, что происходит внутри этих вещей», — отметил эксперт.

Организация Соареса занимается разработкой безопасного ИИ и выявлением потенциальных опасностей технологического прогресса. По его словам, текущую ситуацию можно сравнить с автомобилем, который несется в пропасть на большой скорости. «Я не говорю, что мы не можем остановить авто, но мы просто на полных парах летим к обрыву», — утверждает он.

В статье говорится о том, что сейчас искусственный интеллект находится в начале своего развития, но по оценкам разных специалистов, по прошествии 12 месяцев ИИ может развиться до такой степени, что сможет мыслить наравне с человеком. Далее на смену ему может прийти искусственный суперинтеллект, способный решать задачи, которые человеку не под силу. Например, с его помощью можно будет создать лекарство от рака или организовать межгалактические маршруты. В итоге возникает риск, что в какой-то момент ИИ будет воспринимать человечество как помеху.

Впрочем, пишет издание, Соарес приводит крайне негативный сценарий. Другой эксперт, исполнительный директор движения PauseAI Холли Элмор полагает, что риск вымирания человечества из-за ИИ равен всего лишь 15-20 процентам. Глава Tesla Илон Маск солидарен с вероятностью 20 процентов, а гендиректор Google Сундар Пичаи оценивает риски в 10 процентов.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Вакцина нового поколения из США предотвращает до 88% агрессивных раковых опухолей
Изображение к статье: Прорывный результат был достигнут при использовании нанотехнологий. Иконка видео
Корейские ученые открыли лед, замерзающий при комнатной температуре
Изображение к статье: Таинственные кристаллические структуры. Иконка видео
Исчезновение смартфонов с металлическим корпусом объяснили
Изображение к статье: Исчезновение смартфонов с металлическим корпусом объяснили
На iPhone разрешили отключать новый дизайн
Изображение к статье: На iPhone разрешили отключать новый дизайн
Изображение к статье: Обнародован секретный способ выключения Windows
Обнародован секретный способ выключения Windows 421
Изображение к статье: Скриншот: игра «Ведьмак 3: Дикая Охота»
Раскрыта еще одна игра серии «Ведьмак» 64
Изображение к статье: Изображение Midjourney
В интернете половина статей написана ИИ, но Google и ChatGPT предпочитают написанные людьми тексты 70
Изображение к статье: Угроза для Земли: обнаружен второй самый быстрый астероид в Солнечной системе
Угроза для Земли: обнаружен второй самый быстрый астероид в Солнечной системе 126

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 25
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 34
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 16
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 29
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 28
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 17
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 25
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 34
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео