Обнародован секретный способ выключения Windows 0 421

Техно
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Обнародован секретный способ выключения Windows
ФОТО: Unsplash

ZDNet: найден способ аварийно перезагрузить ПК с помощью клавиш Ctrl, Alt и Del.

Журналисты издания ZDNet рассказали о секретном способе выключения компьютера с Windows. Об этом сообщается на сайте медиа.

По словам редактора портала Сезара Каденаса, этот способ разработали для того, чтобы выключать компьютер в случае появления критической ошибки и если другие методы не работают. Для выключения персонального компьютера (ПК) нужно зажать комбинацию клавиш Ctrl, Alt и Del, а затем, продолжая удерживать Ctrl, нажать на кнопку питания в правом нижнем углу экрана. После этого появится диалоговое окно с предложением перезагрузить ПК.

Авторы медиа отметили, что выключать девайс таким образом постоянно крайне не рекомендуется. После аварийной перезагрузки все несохраненные данные будут потеряны. Каденаса объяснил, что этот способ близок более распространенному методу выключения ПК, когда удерживается физическая кнопка включения устройства.

«Этот экстренный перезапуск полезен, когда ваш компьютер завис настолько, что не реагирует ни на что, кроме сочетания клавиш Ctrl, Alt и Del», — говорится в материале. Журналист рассказал, что он узнал о нем только недавно, хотя некоторые специалисты пользовались им много лет. Так, он нашел упоминание экстренной перезагрузки в посте, опубликованном на Reddit три года назад.

В конце октября компания Microsoft заявила, что крупное обновление Windows 11 25H2 стало доступно всем желающим. Первые пользователи получили его в начале октября.

#технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

