Робот-уборщик вызвал волну общественного возмущения, так как обращался к покупателям вильнюсского магазина Norfa на русском языке, пишет LRT.

В одном из магазинов сети Norfa в Вильнюсе посетители заметили, что робот, моющий пол, обращается к покупателям по-русски. Видео с инцидентом снял один из клиентов, после чего ситуация вызвала обсуждение и жалобы в Государственную инспекцию по языку.

При встрече с посетителем робот говорил: «Извините, я иду в этом направлении. Пожалуйста, уступите дорогу». По словам покупателя, литовской версии сообщений не было, и русская речь звучала по всему залу.

Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис признал ошибку: «Это оплошность подрядчика, который привез робота с уже установленной русской озвучкой. Ошибка уже исправлена».

Тем не менее покупатель обратился в Государственную инспекцию по языку. Однако инспекция заявила, что формального нарушения закона нет, поскольку действующее законодательство регулирует только письменные надписи, но не звуковые сообщения.