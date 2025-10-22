Baltijas balss logotype
И не оштрафовать! Робот-уборщик разговаривал с посетителями магазина по-русски

Техно
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV

Робот-уборщик вызвал волну общественного возмущения, так как обращался к покупателям вильнюсского магазина Norfa на русском языке, пишет LRT.

В одном из магазинов сети Norfa в Вильнюсе посетители заметили, что робот, моющий пол, обращается к покупателям по-русски. Видео с инцидентом снял один из клиентов, после чего ситуация вызвала обсуждение и жалобы в Государственную инспекцию по языку.

При встрече с посетителем робот говорил: «Извините, я иду в этом направлении. Пожалуйста, уступите дорогу». По словам покупателя, литовской версии сообщений не было, и русская речь звучала по всему залу.

Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис признал ошибку: «Это оплошность подрядчика, который привез робота с уже установленной русской озвучкой. Ошибка уже исправлена».

Тем не менее покупатель обратился в Государственную инспекцию по языку. Однако инспекция заявила, что формального нарушения закона нет, поскольку действующее законодательство регулирует только письменные надписи, но не звуковые сообщения.

#литва #русский язык
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го октября

    Как свести с ума литовца? Заговорить с ним по-русски.

    34
    2
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    22-го октября

    Когда-то было время, когда я ездил в литву и эстонию, отдыхал и в латвии , тратил деньги, но с 2022 года я принципиально не покупаю товар из этих 3 стран, я вообще не знаю теперь что такое литва и эстония, я больше туда не езжу, чтобы мои деньги им не шли, больше не отдыхаю и в латвии, чтобы и сюда мои доходы по минимуму шли.

    8
    1
  • З
    Злой
    22-го октября

    Бедные люди, совсем с ума сошли.

    62
    1
Читать все комментарии

Видео