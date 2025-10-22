Baltijas balss logotype
Пользователей арендованных скутеров хотят обязать сдавать тест на реакцию 0 46

Техно
Дата публикации: 22.10.2025
LSM.LV
Изображение к статье: Пользователей арендованных скутеров хотят обязать сдавать тест на реакцию
ФОТО: LETA

Тесты на реакцию, проверка возраста и наличие прав должны стать обязательными для всех, кто берет в аренду электросамокат, электровелосипед и другие подобные транспортные средства общего пользования. Соответствующие предложения министра сообщения сегодня одобрила Народнохозяйственная комиссия Сейма, которая сейчас готовит к окончательному чтению поправки к Закону о дорожном движении, передает Служба новостей Латвийского радио.

Чтобы арендовать электросамокат, электровелосипед или другое транспортное средство общего пользования, пользователь должен будет в мобильном приложении или на сайте подтвердить свой возраст, наличие соответствующих водительских прав, а также пройти тест на реакцию, чтобы подтвердить то, что не находится под воздействием алкоголя или других опьяняющих веществ. Такие предложения министра сообщения сегодня одобрила ответственная парламентская комиссия.

Правда, они включали еще пункт, по которому самоуправления могли бы сами устанавливать порядок прохождения теста на реакцию. За него, в частности, выступал однопартиец министра сообщения Атиса Швинки, мэр Риги Виестур Клейнбергс.

«Если вы развяжите руки самоуправлениям в данном вопросе, мы определенно, разговаривая и с Ассоциацией микромобильности, и с обществами, и с жителями, придем к таким решениям, которые будут наиболее удобны для всех сторон. Это будет проще сделать, если нам не придется все согласовывать с Кабинетом министров или Сеймом», — утверждал он.

Впрочем, большинство членов комиссии конкретно этот пункт не поддержало, и, вычеркнув его, дало ход другим предложениям Министерства сообщения.

Аргумент против одного из них — об обязательной проверке прав пользователя предложил представитель компании Bolt Эдвин Кажокс, по словам которого «велосипедные» права есть не во всех странах ЕС. «Скажем туристы, из Нидерландов, где очень богатая велосипедная культура, приехав в Латвию, не смогут использовать самокаты общего пользования или велосипеды, потому что у них, по сути, просто нет таких прав», — объяснил он.

На что представитель Юридического бюро Сейма Гатис Мелнудрис заметил, что отсутствие каких-то прав в какой-то стране не должно мешать установлению требований по безопасности дорожного движения в Латвии.

«Элементарные знания о дорожном движении должны быть у любого водителя в Латвии, управляющего транспортным средством.

Если у него нет велосипедных прав, то пусть обеспечит наличие других. Это минимальный стандарт того, как государство может убедиться в том, что лицо знает правила дорожного движения (…)», — сказал Мелнудрис.

И хотя большинство предложений Минсообщения сегодня были одобрены, целиком поправки к Закону о дорожном движении комиссия рассмотреть не успела и еще продолжит работу над ними.

Как пишет LETA, министерство также настаивает на обязательной регистрации самоходных велосипедов (т.е. скутеров с приделанными педалями), обязательном страховании гражданско-правовой ответственности их владельцев, запрете на езду по тротуарам и др.

#самокаты
