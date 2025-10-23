ЕС представит стратегию снижения зависимости от США и Китая в сфере ИИ.

Европейский союз (ЕС) представит стратегию по снижению зависимости от США и Китая в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на проект документа.

«Брюссель, готовясь представить новый план по конкуренции с США и Китаем в глобальной гонке за революционные технологии, заявил, что ЕС должен продвигать местные платформы искусственного интеллекта», — сказано в публикации.

Отмечается, что новая стратегия объединения будет способствовать повышению независимости ЕС от технологий США и Китая, а также использованию европейских инструментов искусственного интеллекта для обеспечения безопасности и устойчивости.