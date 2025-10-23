"Мы гордимся тем, что создаем не просто продукт, а глобальное движение к проактивному здоровью".

«Умные кольца» для отслеживания состояния здоровья, которые производит финская компании Oura, пользуются сумасшедшей популярностью. Баскетболисту Леброну Джеймсу и футболисту Криштиану Роналду они помогают улучшить качество сна, а легкоатлету Хантеру Вудхоллу и вовсе спасли жизнь. Фитнес-трекеры Oura также носят голливудские звезды — от Уилла Смита до Дженнифер Энистон.

На футбольном Евро-2024 игроки сборной Англии носили во время тренировок «умные кольца» Oura — для тренерского штаба было особенно важно отследить состояние футболистов в конце сезона. Неизвестно, насколько данные с колец напрямую помогли улучшить производительность «трех львов», но в плей-офф команда Гарета Саутгейта сильно прибавляла именно в концовках. В 1/8 финала и четвертьфинале британцы вырвали победы соответственно над Словакией и Швейцарией в дополнительное время, а в полуфинале прошли Нидерланды благодаря голу Оли Уоткинса на 90+1 минуте.

«Независимо от того, управляете ли вы профессиональной спортивной организацией или тренируете элитные силы, обеспечьте, чтобы ваша команда всегда выступала на самом высоком уровне с помощью точных биометрических данных, — советуют разработчики Oura. — Используйте точные и непрерывные данные для определения приоритетов отдыха, корректировки графиков тренировок, мониторинга восстановления и выявления признаков болезни, травм и усталости».

На сайте компании утверждается, что у пользователей «умных колец» улучшилось общее самочувствие на 87%, качество сна (88%), способность справляться со стрессом (74%) и производительность труда (71%).

«Каждое утро мы с помощью колец Oura определяем самочувствие игроков — отслеживаем их пульс, уровень стресса и тревожности за последние 24 часа. Наш психолог и команда по вопросам благополучия могут, например, видеть, спит ли игрок перед игрой», — рассказал The Athletic глава отдела развития футбола и управления талантами «Ноттингем Форест» Крейг Малхолланд.

Ночью кольцо регистрирует ключевые показатели, такие как вариабельность сердечного ритма, уровень кислорода в крови и температуру кожи, отправляя данные на смартфон для сравнения с базовыми показателями, установленными пользователем за предыдущие недели. Любое отклонение указывает на то, что организм пользователя испытывает стресс, причиной которого может быть что угодно: от употребления алкоголя или кофеина в течение дня до перетренированности или гриппа, отмечает The Guardian.

Продукция Oura используется в топовых спортивных лигах. Одной из первых соглашение с финской компанией, основанной в 2013 году, заключила Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). В разгар пандемии COVID-19, когда матчи лиги проводились в «пузыре», ее руководство закупило 2 000 смарт-колец стоимостью $300 с целью раннего выявления вируса. В настоящее время кольца используют такие суперзвезды НБА, как форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон.

Помимо НБА, «умные кольца» Oura носят игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Национальной футбольной лиги (НФЛ), Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), лиги гонок на серийных автомобилях (NASCAR), Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP), Всемирной лиги серфинга (WSL) и ряда знаменитых клубов, в частности, мадридского «Реала». Последние несколько лет трекер использует легенда футбола Криштиану Роналду.

«Умные кольца» получили широкое распространение далеко за пределами спорта. Фитнес-трекер используют принц Гарри (ценит сон и психическое здоровье), голливудские актеры Уилл Смит (стремится к физическому и умственному совершенству), Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Энистон (борьба со старением), а также светская львица Ким Кардашьян (красота, сон и восстановление). Не удивительно, что с таким охватом выручка и капитализация Oura стремительно растут — за 12 лет своей деятельности компания продала более 5,5 млн устройств, причем более половины этих продаж пришлось на 2025 год. После недавнего привлечения $900 млн нового финансирования для продолжения разработки своих технологий компания была оценена в $11 млрд, отмечает SportsPro. Доход Oura за 2024 год составил $500 млн, а по итогам текущего года выручка прогнозируется на отметке в $1 млрд.

Стоимость новой линейки колец Oura Ring 4 составляет £499, плюс £5,99 за ежемесячную подписку, обеспечивающую доступ к приложению компании, которое отслеживает их данные. На подписку приходится порядка 20% выручки компании.

«Новое финансирование свидетельствует о мощи бизнеса Oura и доверии, которое миллионы пользователей оказывают нам каждый день, — признался генеральный директор компании Том Хейл. — Мы гордимся тем, что создаем не просто продукт, а глобальное движение к проактивному здоровью, помогая людям понимать свое тело, принимать более обоснованные решения в отношении образа жизни и эффективнее взаимодействовать с лечащими врачами. Наши технологии помогают потребителям, работодателям, страховщикам и врачам совместно работать над масштабным развитием профилактической медицины».