Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Астрофизики выяснили, что планеты появляются из умирающих звезд 0 81

Техно
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В нашей Вселенной все взаимосвязано.

В нашей Вселенной все взаимосвязано.

Массивные светила сгорают быстро – за 10 миллионов лет.

Исследователи из Открытого Университета Израиля и Университета Невады в Лас-Вегасе впервые смоделировали влияние момента времени в истории галактики на состав и плотность планет.

Команда отследила весь жизненный цикл формирования планет: от рождения звезд и синтеза элементов до взрывов, столкновений и формирования внутренней структуры планет. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.

Планеты формируются из материалов, которые создаются внутри звезд. Состав этих материалов зависит от продолжительности жизни звезды. Массивные звезды сгорают быстро – за 10 миллионов лет – и при взрыве разбрасывают легкие элементы, такие как кислород, кремний и магний. Эти элементы формируют внешние слои каменистых планет. Напротив, звезды малой массы живут миллиарды лет, как наше Солнце, и при взрыве высвобождают более тяжелые элементы – железо и никель, необходимые для планетных ядер.

Планеты, сформировавшиеся в системах, где оба типа звезд успели внести свой вклад в протопланетный диск, содержат все разнообразие элементов. Те планеты, которые возникли только из материалов массивных звезд, имеют более крупные мантии и меньшие ядра. Если малые звезды успевают обогатить пространство тяжелыми элементами – железом и никелем – ядра планет становятся крупнее. Модель, построенная учеными в новой работе, объясняет, почему старые каменистые планеты менее плотные, чем молодые, такие как Земля.

Исследование показывает, что необходимые для развития жизни элементы появлялись не одновременно, а в разные периоды галактической истории, то есть условия для возникновения жизни формировались постепенно.

Читайте нас также:
#астрономия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Миллионы зданий под угрозой: более 80% жилого фонда в некоторых странах будет уничтожено
Изображение к статье: Миллионы зданий под угрозой: более 80% жилого фонда в некоторых странах будет уничтожено
Магнитное поле Земли разрушается, выяснило Европейское космическое агентство
Изображение к статье: Даже слабые вспышки на Солнце могут вызвать эффект, сравнимый с мощными геомагнитными бурями. Иконка видео
Смартфоны станут ещё быстрее
Изображение к статье: Смартфоны станут ещё быстрее
Изображение к статье: Рынок персональных компьютеров неожиданно вырос. В чём причина?
Рынок персональных компьютеров неожиданно вырос. В чём причина? 348
Изображение к статье: Скриншот: игра GTA VI
Раскрыт богатый мир GTA VI 144
Изображение к статье: Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows
Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 245
Изображение к статье: На смартфонах отключат защиту от слежки из-за ЕС
На смартфонах отключат защиту от слежки из-за ЕС 594

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 9
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 4
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 25
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 78
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 44
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 9
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 4
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео