Для сохранения лидерства США нужно больше электроэнергии и специалистов 0 91

Техно
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Для сохранения лидерства США нужно больше электроэнергии и специалистов
ФОТО: Unsplash

Американские эксперты по ИИ: для сохранения лидерства США требуется больше электроэнергии и нужно ещё сильнее высасывать "чужие мозги", так как своих специалистов не хватает.

Исследователи по вопросам политики ИИ и национальной безопасности Бен Бьюкенен и Тантум Колинс разразились статьёй в Foreign Affairs, где предупредили об угрозе потери доминирования США в сфере ИИ, иначе можно проиграть Китаю гонку технологий.

По их мнению, чтобы сохранить американское лидерство нужно сильно наращивать производство электроэнергии и привлекать мозги со всего мира в ещё большем масштабе. Вот какие факты они приводят.

  1. К 2028 году США потребуется дополнительно производить 50 гигаватт электроэнергии только для ИИ, это примерно столько же, сколько потребляет Аргентина. К этому времени на центры обработки данных (ЦОД) может уходить до 12% от вырабатываемого электричества. Отмечается, что дефицит энергии затормозит развитие ИИ-моделей.

2.⁠ ⁠В Джорджтаунском университете провели анализ исследований по искинам за период с 2010 по 2021 год, оказалось, что 70% ведущих "американских" экспертов по ИИ это мигранты.

Итак, Бьюкенен и Колинс указывают, что гонку ИИ нельзя выиграть без мощной энергетической базы, и производство нужно существенно наращивать. Однако они не говорят о грядущей революции гуманоидных роботов, они тоже требуют колоссального количества электроэнергии.

По итогу 2025 года в энергосистему США планируется добавить 63 гигаватта новых электрогенерирующих мощностей, а с 2027 года будут вводить около 80 гигаватт. Для сравнения, в прошлом году Китай ввёл в строй 430 гигаватт, а США лишь 50.

Капитальные затраты на строительство новых АЭС в США оцениваются в 15 долларов за ватт установленной мощности, тогда как в Китае всего 1,67-2,58 доллара. С 2013 года США ввели два новых ядерных реактора, Китай построил 13, и 33 находятся на стадии возведения. То есть китайские ИИ и ЦОД будут тратить на покупку электроэнергии в разы меньше, а это солидное конкурентное преимущество.

На этом фоне в США раздаются голоса о перераспределении электричества в пользу ИИ, их рассматривают как приоритет. Ещё новость. Военные будут обеспечивать свои базы за счёт маленьких атомных реакторов, таким образом они отчасти или полностью ликвидируют зависимость от гражданских сетей, которые могут пострадать из-за того или иного кризиса, включая дефицит (аварии) вызванный прожорливостью ИИ и ЦОД. К слову, разработчики и операторы ИИ тоже строят собственные источники энергии.

Гонка ИИ и роботов между американцами и китайцами, а также вызванный ей дефицит энергии в США, могут послужить дополнительным аргументом в пользу давления на Европу.

Вот что пишут читатели в соцсетях:

⁠“И это еще если не брать во внимание увеличение электромобилей - потребителей электроэнергии. Увеличение числа электромобилейеще сильнее нагрузит сеть электрогенерации. Там, где раньше справлялись миллионы бензиновых двигателей на дорогах, теперь эти миллионы ДВС нужно будет заместить зарядными электромощностями."

"Это как с любой технологией. ИИ дает клиенту какие-то выгоды, ускорение и оптимизацию чего-то там. Это по сути статья высокотехнологичного экспорта, плюс рост производительности труда внутри страны. На заработанное покупается все, что нужно, в том числе энергия.”

#аэс #электроэнергия #интеллект
