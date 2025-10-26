Baltijas balss logotype
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 0 292

Техно
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV

В Германии в субботу, 25 октября, взорвали две 160-метровые градирни (охладительные башни) бывшей атомной электростанции "Гундремминген". Это произошло согласно плану почти через четыре года после закрытия последнего атомного реактора этой АЭС, сообщает tagesschau.

Когда-то Гундремминген производила 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год (около четверти электроэнергии, вырабатываемой в Баварии) и была одной из крупнейших атомных электростанций Германии.

Снос градирен является частью запланированного демонтажа АЭС. Ожидается, что полный демонтаж продлится до 2030-х годов.

Градирни были построены в период с 1977 по 1980 год. Верхний край башен имел диаметр почти 129 метров и был построен из 56 000 тонн железобетона. Ранее они использовались для охлаждения воды, нагреваемой при производстве электроэнергии, перед ее сбросом обратно в Дунай.

Германия еще в 2000 году приняла политическое решение постепенно отказаться от атомной энергогенерации. На тот момент в стране действовали 19 АЭС. В 2011 году после катастрофы на АЭС "Фукусима" в Японии было решено завершить этот процесс до конца 2022 года.

Последние три атомные АЭС в Германии остановили в апреле 2023 года.

#аэс #энергетика #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

