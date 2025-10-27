Baltijas balss logotype
Роботов-гуманоидов обрекли на провал 0 62

Техно
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
ФОТО: Unsplash

Ученый предсказал полное исчезновение человекоподобных роботов.

Пионер робототехники Родни Брукс рассказал, почему роботы-гуманоиды обречены на провал. Эссе «Почему современные гуманоиды не учатся ловкости» опубликовано на сайте исследователя.

Сооснователь компаний iRobot и Rethink Robotics, а также ученый Массачусетского технологического института (MIT) заявил, что ловкость является главной проблемой современных роботов. Брукс считает, что Tesla, Figure AI и другие фирмы вкладывают миллиарды в создание человекоподобных роботов, однако подобные машины никогда не смогут стать такими же ловкими и проворными, как человек.

Брукс заметил, что роботов можно научить с помощью больших языковых моделей (LLM) распознавать речь или анализировать изображения — потому что эти умения можно представить в виде структурированных наборов данных. Однако нельзя сделать машину подвижной и ловкой, просто показывая ей какие-то видеоролики. По словам исследователя, Tesla миллиардера Илона Маска заявляет о прорыве в создании роботов, однако «без чувствительных сенсорных датчиков и надежного ручного управления любая демонстрация возможностей становится не большим, чем шоу».

Брукс заметил, что передвигающиеся на двух ногах машины, при этом не обладающие ловкостью, станут опасными для людей. Как предсказал робототехник, в будущем люди откажутся от идеи, что робот обязательно должен быть похожим на человека, и машины останутся с колесами, сложными манипуляторами, присосками и камерами.

#техно
Оставить комментарий

