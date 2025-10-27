Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Южной Корее спроектировали крупнейшую яхту мира «Валькирия» 0 202

Техно
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Гигантский тримаран обещает быть энергоэффективным.

Гигантский тримаран обещает быть энергоэффективным.

Это будет плавучий выставочный комплекс для проведения культурных мероприятий.

Дизайнер Чалхун Парк из Южной Кореи задумал проект необычной яхты, еще будучи студентом. Спустя много лет он сделал карьеру в судостроительной индустрии и теперь его проект «Валькирия» получил зеленый свет. Концепт полностью проработан – осталось найти того, кто отважится профинансировать эту идею.

33901.jpg

Если «Валькирия» будет построена, она окажется самой большой суперяхтой в мире, с легкостью превзойдя нынешнего рекордсмена — судно «Azzam». Длина принадлежащей Халифу бен Заеду Аль Нахайяну яхты 180 м, а концептуальный монстр Парка на 50 м длиннее. Все, что над ватерлинией, разработано дизайнером, подводная часть и механизмы спроектированы инженером Палмером Джонсоном.

Конструктивно «Валькирия» – тримаран, с гондолами из стали и алюминия, на которых смонтирована надстройка из углеродного волокна. Она на 50 % более энергоэффективна, чем суда таких же габаритов, но вопреки своему «хищному» облику вовсе не предназначена для гонок. Более того, это и не круизное судно — скорее, плавучий выставочный комплекс для проведения культурных мероприятий. Габаритов яхты хватит, чтобы разместить на борту театр, магазины, салоны, рестораны и тематические площадки.

По задумке Парка, «Валькирия» сама по себе – произведение искусства, живой носитель идеи деконструктивизма, когда в архитектуре и интерьере нет четких, симметричных, повторяющихся элементов. Идея противопоставления прочим суперяхтам, с их лаконичными закрытыми силуэтами и обводами корпусов, здесь множество открытых площадок, ломаных линий, различных закутков и необычных помещений. Экипаж яхты составит 92 человека, она сможет принять 52 гостя в 26 каютах.

Читайте нас также:
#яхта
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Норвегия подтвердила запуск российской ракеты «Буревестник»
Изображение к статье: Для Windows выпустили экстренное обновление
Изображение к статье: Активнее всего ИИ используют психопаты — исследование
Изображение к статье: Япония впервые отправила на МКС новый космический корабль на новой ракете Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео