Гигантский тримаран обещает быть энергоэффективным.
Это будет плавучий выставочный комплекс для проведения культурных мероприятий.
Дизайнер Чалхун Парк из Южной Кореи задумал проект необычной яхты, еще будучи студентом. Спустя много лет он сделал карьеру в судостроительной индустрии и теперь его проект «Валькирия» получил зеленый свет. Концепт полностью проработан – осталось найти того, кто отважится профинансировать эту идею.
Если «Валькирия» будет построена, она окажется самой большой суперяхтой в мире, с легкостью превзойдя нынешнего рекордсмена — судно «Azzam». Длина принадлежащей Халифу бен Заеду Аль Нахайяну яхты 180 м, а концептуальный монстр Парка на 50 м длиннее. Все, что над ватерлинией, разработано дизайнером, подводная часть и механизмы спроектированы инженером Палмером Джонсоном.
Конструктивно «Валькирия» – тримаран, с гондолами из стали и алюминия, на которых смонтирована надстройка из углеродного волокна. Она на 50 % более энергоэффективна, чем суда таких же габаритов, но вопреки своему «хищному» облику вовсе не предназначена для гонок. Более того, это и не круизное судно — скорее, плавучий выставочный комплекс для проведения культурных мероприятий. Габаритов яхты хватит, чтобы разместить на борту театр, магазины, салоны, рестораны и тематические площадки.
По задумке Парка, «Валькирия» сама по себе – произведение искусства, живой носитель идеи деконструктивизма, когда в архитектуре и интерьере нет четких, симметричных, повторяющихся элементов. Идея противопоставления прочим суперяхтам, с их лаконичными закрытыми силуэтами и обводами корпусов, здесь множество открытых площадок, ломаных линий, различных закутков и необычных помещений. Экипаж яхты составит 92 человека, она сможет принять 52 гостя в 26 каютах.
