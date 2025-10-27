Дизайнер Чалхун Парк из Южной Кореи задумал проект необычной яхты, еще будучи студентом. Спустя много лет он сделал карьеру в судостроительной индустрии и теперь его проект «Валькирия» получил зеленый свет. Концепт полностью проработан – осталось найти того, кто отважится профинансировать эту идею.

Если «Валькирия» будет построена, она окажется самой большой суперяхтой в мире, с легкостью превзойдя нынешнего рекордсмена — судно «Azzam». Длина принадлежащей Халифу бен Заеду Аль Нахайяну яхты 180 м, а концептуальный монстр Парка на 50 м длиннее. Все, что над ватерлинией, разработано дизайнером, подводная часть и механизмы спроектированы инженером Палмером Джонсоном.

Конструктивно «Валькирия» – тримаран, с гондолами из стали и алюминия, на которых смонтирована надстройка из углеродного волокна. Она на 50 % более энергоэффективна, чем суда таких же габаритов, но вопреки своему «хищному» облику вовсе не предназначена для гонок. Более того, это и не круизное судно — скорее, плавучий выставочный комплекс для проведения культурных мероприятий. Габаритов яхты хватит, чтобы разместить на борту театр, магазины, салоны, рестораны и тематические площадки.

По задумке Парка, «Валькирия» сама по себе – произведение искусства, живой носитель идеи деконструктивизма, когда в архитектуре и интерьере нет четких, симметричных, повторяющихся элементов. Идея противопоставления прочим суперяхтам, с их лаконичными закрытыми силуэтами и обводами корпусов, здесь множество открытых площадок, ломаных линий, различных закутков и необычных помещений. Экипаж яхты составит 92 человека, она сможет принять 52 гостя в 26 каютах.