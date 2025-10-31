Baltijas balss logotype
Техно
Дата публикации: 31.10.2025
ФОТО: Unsplash

ACEA сообщила о резком росте продаж новых автомобилей в странах Евросоюза. Потребители в ЕС активно скупают электромобили и гибриды.

По итогам сентября продажи новых автомобилей в странах Евросоюза выросли на 10 процентов в годовом выражении, до 888,6 тысячи единиц. Об этом со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) сообщают СМИ.

В Германии они подскочили на 12,8 процента, в Испании — на 16,4 процента, в Италии — на 4,2 процента, а во Франции — на 1 процент. При этом за первые три квартала года рост за счет слабых результатов прошлых месяцев составил только 0,9 процента.

В сентябре крупнейшие европейские производители показали результаты лучше средних. Так, продажи Volkswagen Group выросли на 11,1 процента, Stellantis — на 10,5 процента, а Renault — на 14,4 процента. За девять месяцев в плюс вышли Volkswagen и Renault (4,8 и 6,6 процента соответственно), а продажи Stellantis снизились на 7,2 процента.

Также в Европе продолжает падать интерес к американским электромобилям Tesla. За девять месяцев продажи обвалились на 38,7 процента, до 111,3 тысячи машин, а за сентябрь — на 18,6 процента.

При этом в целом интерес к электромобилям и гибридам в Европе стабильно растет. Так, в сентябре продажи аккумуляторных автомобилей выросли на 20 процентов, 167,6 тысячи, подключаемых гибридных — на 65,4 процента, до 91,15 тысячи, а гибридных электрических — на 16,4 процента.

В абсолютном значении последняя категория оказалась лидером — 308 тысяч единиц, что больше, чем продажи машин с бензиновым двигателем — 221,6 тысячи (минус 7,8 процента). Такой же результат наблюдается и с начала года — почти 2,8 миллиона против 2,23 миллиона автомобилей.

#авто #электромобиль
Видео