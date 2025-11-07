7 ноября на Землю обрушится геомагнитная буря уровня G4–G5 - от «очень сильной» до «экстремальной». Она может стать одной из сильнейших за последние годы, сообщает Fox weather.

Первоначальный прогноз, составленный учёными без учёта выброса плазмы, произошедшего в ночь на 6 ноября, предполагал бури уровня G3–G4. После пересчёта диапазон прогнозируемых возмущений сместился до G4–G5, что соответствует крайне сильным геомагнитным явлениям.

Напомним, что мощность геомагнитных возмущений оценивается по пятибалльной шкале: G1 - слабые проявления, G5 - экстремально сильные.

Ранее сообщилось, что к Земле движется облако плазмы, выброшенное Солнцем. Учёные предполагают, что оно частично затронет планету с вечера 7 ноября до утра 8 ноября.

По предварительным расчётам, основное воздействие бури придётся на ночь с 6 на 7 ноября и утро пятницы.

Специалисты предупреждают, что буря может вызвать сбои радиосвязи, колебания напряжения в энергосетях и полярные сияния в южных широтах, где их редко наблюдают. Ситуация остаётся под пристальным наблюдением международных служб космической погоды, включая NOAA и ESA.

Напомним, что магнитные бури могут оказывать влияние на здоровье людей, особенно тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Симптомы могут включать головные боли, усталость, раздражительность и обострение хронических заболеваний.