В четверг была нарушена работа облачных услуг, предоставляемых ГАО "Латвийский государственный радио и телевизионный центр" (LVRTC), узнало агентство LETA в LVRTC.

Недоступность услуги вызвана одновременной поломкой нескольких устройств кластера виртуализации, в результате чего кластеры работают в ограниченном режиме, а предоставляемые отдельным клиентам услуги нарушены или недоступны. В частности, некоторые интернет-сайты могут быть недоступны или работать медленно.

LVRTC поддерживает связь с клиентами, чтобы оказывать всестороннюю поддержку во время недоступности услуг.

Одновременно у части пользователей возникли перебои с подтверждением электронной идентичности и подписанием документов с помощью инструментов "eParaksts". Для подписания документов рекомендуется использовать eID-карту в программе "eParakstītājs 3.0", говорится на сайте eparaksts.lv.

Также недоступны сайт муниципального ООО "Rīgas namu pārvaldnieks" — e-parvaldnieks.lv — и мобильное приложение, сообщается в публикации предприятия на платформе X.

Агентство LETA также зафиксировало, что наблюдаются перебои в работе сайта Регистра предприятий Латвии.

LVRTC является основным оператором наземной трансляционной сети радиовещательных и телевизионных программ в стране. Также центр управляет долями, принадлежащими государству, в операторе мобильной связи "Latvijas mobilais telefons" (LMT).