Основатель Telegram Павел Дуров добился отмены судебного надзора. Теперь он может выезжать из Франции и больше не обязан регулярно отмечаться в полиции. Дурова обвиняли в уклонении от сотрудничества с правоохранителями, пишет DW.

Французские власти отменили ограничения на выезд для основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который находится под следствием по делу о возможном содействии платформы преступной деятельности. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщило агентство AFP со ссылкой на анонимный источник.

Ранее Дурову разрешали лишь ограниченные поездки в Дубай , где он проживает, теперь он может свободно покидать Францию. Предприниматель также освобожден от обязанности регулярно отмечаться в полицейском участке в Ницце, указывает AFP.

Расследование во Франции против Дурова

Во Франции основателя Telegram обвиняют в недостаточной модерации контента в мессенджере и уклонении от сотрудничества с правоохранителями. По мнению французских следователей, это делает Дурова соучастником таких преступлений, как распространение детской порнографии, торговля наркотиками и мошенничество. В марте стало известно, что Дурову разрешили на время покинуть Францию, после чего он вылетел в Дубай. При этом прокуратура Парижа отклоняла его запросы на поездки в США и Норвегию.

DW