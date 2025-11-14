Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Франция сняла ограничения на перемещения Павла Дурова 0 131

Техно
Дата публикации: 14.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Франция сняла ограничения на перемещения Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров добился отмены судебного надзора. Теперь он может выезжать из Франции и больше не обязан регулярно отмечаться в полиции. Дурова обвиняли в уклонении от сотрудничества с правоохранителями, пишет DW.

Французские власти отменили ограничения на выезд для основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который находится под следствием по делу о возможном содействии платформы преступной деятельности. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщило агентство AFP со ссылкой на анонимный источник.

Ранее Дурову разрешали лишь ограниченные поездки в Дубай , где он проживает, теперь он может свободно покидать Францию. Предприниматель также освобожден от обязанности регулярно отмечаться в полицейском участке в Ницце, указывает AFP.

Расследование во Франции против Дурова

Во Франции основателя Telegram обвиняют в недостаточной модерации контента в мессенджере и уклонении от сотрудничества с правоохранителями. По мнению французских следователей, это делает Дурова соучастником таких преступлений, как распространение детской порнографии, торговля наркотиками и мошенничество. В марте стало известно, что Дурову разрешили на время покинуть Францию, после чего он вылетел в Дубай. При этом прокуратура Парижа отклоняла его запросы на поездки в США и Норвегию.

DW

Читайте нас также:
#Франция #telegram #Павел Дуров
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разгадана тайна двух странных гигантских «сгустков» в недрах Земли: ученые нашли объяснение
Изображение к статье: Физики 200 лет распространяли чушь о причинах скольжения на льду — теперь-то всё стало ясно
Изображение к статье: Земной мох девять месяцев провёл в открытом космосе и выжил — на очереди озеленение Марса
Изображение к статье: Ледник в Антарктиде рухнул с рекордной скоростью: как быстро повысится уровень океана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео