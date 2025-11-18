Организаторы церемонии The Game Awards (TGA) назвали лучшие игры 2025 года. Номинации на премию объявили на YouTube.

The Game Awards считается главной премией в игровой индустрии. За неполный месяц до церемонии награждения ее организаторы назвали тайтлы, которые будут бороться за звание лучшей игры года. Среди номинатов перечислили Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong и Kingdom Come: Deliverance II.

Также жюри TGA раскрыло список остальных категорий — «Лучший экшен», «Лучший нарратив», «Лучший мультиплеер» и так далее. Лидером по количеству номинаций оказалась Clair Obscur: Expedition 33. Это ролевая игра для персональных компьютеров (ПК) и консолей, выпущенная студией Sandfall Interactive в апреле 2025 года.

Организаторы объявили, что все желающие могут оставить свои голоса за игры на официальном сайте премии — они будут учитываться при голосовании жюри. Церемония награждения состоится в ночь на 12 декабря.

Лучшей игрой 2024 года по версии жюри The Game Awards оказалась Astro Bot. Эксклюзив PlayStation также победил в номинациях «Лучшая работа геймдиректора», «Лучший приключенческий экшен» и «Лучшая семейная игра».