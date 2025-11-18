Baltijas balss logotype
Перечислены лучшие игры года

Техно
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Перечислены лучшие игры года
ФОТО: Unsplash

Организаторы премии The Game Awards перечислили кандидатов на звание игры года.

Организаторы церемонии The Game Awards (TGA) назвали лучшие игры 2025 года. Номинации на премию объявили на YouTube.

The Game Awards считается главной премией в игровой индустрии. За неполный месяц до церемонии награждения ее организаторы назвали тайтлы, которые будут бороться за звание лучшей игры года. Среди номинатов перечислили Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong и Kingdom Come: Deliverance II.

Также жюри TGA раскрыло список остальных категорий — «Лучший экшен», «Лучший нарратив», «Лучший мультиплеер» и так далее. Лидером по количеству номинаций оказалась Clair Obscur: Expedition 33. Это ролевая игра для персональных компьютеров (ПК) и консолей, выпущенная студией Sandfall Interactive в апреле 2025 года.

Организаторы объявили, что все желающие могут оставить свои голоса за игры на официальном сайте премии — они будут учитываться при голосовании жюри. Церемония награждения состоится в ночь на 12 декабря.

Лучшей игрой 2024 года по версии жюри The Game Awards оказалась Astro Bot. Эксклюзив PlayStation также победил в номинациях «Лучшая работа геймдиректора», «Лучший приключенческий экшен» и «Лучшая семейная игра».

#игры #голосование #видеоигры
