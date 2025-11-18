Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Создатель провального iPhone покинул Apple 0 515

Техно
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Создатель провального iPhone покинул Apple
ФОТО: Unsplash

Bloomberg: Создатель провального смартфона iPhone Air ушел из Apple.

Корпорация Apple продолжает терять дизайнеров, связанных с запуском ключевых продуктов. Об этом сообщает Bloomberg.

Стало известно, что американскую компанию покинул промышленный дизайнер Абидур Чоудхури. Специалист считается главным создателем ультратонкого iPhone Air — аналитики полагают, что он провалился на рынке из-за низкого спроса. В частности, Чоудхури участвовал в демонстрации Air во время сентябрьской презентации Apple. Источники уточнили, что его уход не связан с низкими показателями продаж устройства.

Инсайдеры в Apple рассказали, что уход Абидура Чоудхури вызвал большой резонанс в компании, учитывая его растущую популярность в команде дизайнеров. Мужчина покинул IT-гиганта ради стартапа по развитию искусственного интеллекта (ИИ).

В материале говорится, что в последнее время многие дизайнеры и инженеры начали уходить из Apple, устраиваясь на работу в различные стартапы в сфере ИИ. Несколько заметных специалистов ушли в стартап бывшего главного дизайнера Apple Джонни Айва, который работал еще со Стивом Джобсом.

Читайте нас также:
#дизайн #искусственный интеллект #iphone #apple #технологии #смартфоны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разгадана тайна двух странных гигантских «сгустков» в недрах Земли: ученые нашли объяснение
Изображение к статье: Физики 200 лет распространяли чушь о причинах скольжения на льду — теперь-то всё стало ясно
Изображение к статье: Земной мох девять месяцев провёл в открытом космосе и выжил — на очереди озеленение Марса
Изображение к статье: Ледник в Антарктиде рухнул с рекордной скоростью: как быстро повысится уровень океана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео