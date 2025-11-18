Исследователь только что опроверг главный аргумент сторонников плоской Земли, объяснив, почему мы на самом деле видим горизонт. Таким образом был опровергнут один из самых распространенных мифов о плоской Земле, пишет Фокус.

Теория плоской Земли — одна из самых громких и распространенных теорий заговора всех времен. Сторонники этой теории утверждают, что все еще существуют веские доказательства того, что наша планета плоская, а фотографии из космоса, вероятно, не более чем подделка, сделанная искусственным интеллектом. Более того, они также утверждают, что люди на самом деле никогда не были на Луне, пишет Daily Mail.

Одним из ключевых аргументов этой теории является то, что если посмотреть на горизонт, там можно заметить прямую линию. К счастью, теперь преподаватель физики в Ноттингемском университете Трент, доктор Иэн Уиттакер опроверг один из самых распространенных мифов о плоской Земле.

Движение сторонников теории плоской Земли, по словам ученого, к сожалению, становится все более популярным, а потом доктор Уиттакер решил опровергнуть главный аргумент плоскоземельцев. По словам эксперта, причина, по которой мы видим прямой горизонт, довольно проста: мы находимся на земле, а не в космосе.

На уровне земли мы видим всего несколько километров от одной стороны горизонта до другой, чего, очевидно, недостаточно, чтобы увидеть кривизну планеты. На самом деле, кривизну Земли можно заметить лишь из космоса.

По словам доктора Уиттакера, люди могут заметить кривизну лишь находясь в космосе, причем на конкретной высоте, чтобы видеть достаточную часть окружности нашей планеты. Простыми словами, причина, по которой люди не видят изгиб горизонта, кроется в масштабе. В качестве аналогии ученый предлагает взглянуть на баскетбольный мяч — мы видим всю его кривизну, потому что мы массивны в сравнении с ним. А теперь представьте микроба на поверхности мяча, что бы он увидел? По словам доктора Уиттакера, это было бы просто огромное плоское пространство, потому что его высота в сравнении с кривизной мяча мала.

Если бы люди внезапно стали ростом около 20 километров, мы бы теоретически могли бы начать видеть кривизну на большом пространстве, хотя это все еще меньше 1 радиуса Земли. Если бы вы хотели вырасти до 5 процентов радиуса Земли, то речь шла бы о человеке ростом около 320 километров.

Отметим, что люди впервые осознали истинную форму нашей планеты более 2000 лет назад, но во многом именно развитие интернета способствовало росту сообщества сторонников теории плоской Земли.

Известно, что греческий философ Пифагор предположил, что наша планета круглая еще около 500 года до нашей эры, однако Аристотель объявил Землю шарообразной лишь около 350 года до нашей эры. Открытие было основано на наблюдениях Аристотеля о созвездиях, которые можно было разглядеть, удаляясь от экватора.

В 20 и 21 веке люди пошли еще дальше и смогли своими глазами увидеть потрясающую кривизну нашей планеты. Сегодня космические полеты стали доступнее, чем когда-либо, благодаря компаниям, занимающимся космическим туризмом. Сегодня стоимость полета в космос достигает сотен тысяч долларов, однако эксперты считают, что в будущем она может снизиться по мере развития отрасли.

Фокус