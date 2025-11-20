Baltijas balss logotype
Что происходит!? От Солнца оторвался кусок, который в 80 раз больше Земли

Техно
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что происходит!? От Солнца оторвался кусок, который в 80 раз больше Земли

На Солнце сформировался гигантский протуберанец и оторвался от него. Об этом говорится в сообщении лаборатории по изучению космоса.

Протуберанец — гигантский фонтан раскаленного газа, который поднимается и удерживается над поверхностью Солнца магнитным полем. Формирование и выброс протуберанца ученые зафиксировали в ночь на 20 ноября. Специалисты отметили, что «царь-протуберанец» имеет размер около миллиона километров, что в 80 раз больше Земли.

Ученые не смогли однозначно назвать причину, по которой от Солнца оторвалось гигантское плазменное образование. Однако специалисты ИКИ РАН рассказали, что источник явления находится на обратной стороне Солнца и скрыт от глаз.

Также они исследователи, что примерно из той же области Солнца, куда опиралась правая «нога» протуберанца, несколько дней назад было выброшено крупное облако плазмы. «Не исключено, что оба события (произошедший ранее выброс и сегодняшний отрыв гигантского протуберанца) имеют общий источник на Солнце», — подытожили ученые.

Читайте нас также:
#образование #наука #астрономия #солнце
