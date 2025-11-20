Baltijas balss logotype
Стоматолог назвала ключевое условие при выборе зубной щетки

Техно
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стоматолог назвала ключевое условие при выборе зубной щетки
ФОТО: Freepik

Врач: ключевое условие при выборе зубной щетки — размер ее головки.

Ключевое условие при выборе зубной щетки (как обычной, так и электрической) — размер ее головки не должен превышать площадь 2-2,5 зуба, так как слишком большая головка не позволит качественно вычистить задние зубы. Правила выбора щетки назвала врач-стоматолог Ирина Антонова.

Другими основными параметрами, на который нужно ориентироваться при выборе обычной (мануальной) щетки, являются ее жесткость и форма щетины. Первый варьируется от очень мягкой (для детей, людей с повышенной чувствительностью зубов, воспаленными или кровоточащими деснами (гингивит, пародонтит) до жесткой (для пациентов со склонностью к быстрому образованию налета). Такие щетки лучше использовать только по рекомендации врача.

Форма щетины же варьируется от ровной до многоуровневой (где пучки разной длины расположены под углом для лучшего охвата поверхности зуба и очистки межзубных промежутков).

Антонова отметила, что людям с хорошей моторикой и подвижными суставами прекрасно подходит обычная щетка, однако людям с артритом (если им сложно развернуть щетку в нужном направлении) рекомендованы электрические или ультразвуковые модели. Ими легче манипулировать, чтобы эффективно очистить все поверхности зубов.

Читайте нас также:
#стоматология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео