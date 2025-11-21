Сегодня в 9:30 в Рижском замке начнется форум, посвященный влиянию искусственного интеллекта (ИИ) на конкурентоспособность, безопасность и систему публичного управления государством, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич откроет форум Государственной комиссии по конкурентоспособности, посвященный искусственному интеллекту. В ходе тематических панельных дискуссий эксперты представят свое видение того, как решения на основе ИИ могут способствовать укреплению конкурентоспособности и безопасности малых государств, а также проанализируют риски, связанные с внедрением таких технологий

Участники форума обменяются практическими идеями о том, как способствовать внедрению решений ИИ и совершенствовать регулирование в сфере публичного управления. Кроме того, они обсудят способы повышения качества образования и улучшения процессов обучения с помощью технологий ИИ.

В ходе панельных дискуссий участники также обсудят примеры передовой практики зарубежных стран и представят рекомендации по целенаправленным мерам внедрения решений ИИ.

За форумом по ИИ можно будет следить в прямом эфире на сайте канцелярии президента и в аккаунте "Youtube".

Государственная комиссия по конкурентоспособности объединяет экспертов в области образования, науки и предпринимательства. Она функционирует как стратегический аналитический орган при институте президента, задачей которого является подготовка основанных на данных и анализе выводов и практических моделей действий, призванных способствовать повышению уровня инноваций и конкурентоспособности Латвии.