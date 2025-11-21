Baltijas balss logotype
В Рижском замке состоится форум, посвященный влиянию ИИ 1 84

Техно
Дата публикации: 21.11.2025
LETA
Изображение к статье: В Рижском замке состоится форум, посвященный влиянию ИИ

Сегодня в 9:30 в Рижском замке начнется форум, посвященный влиянию искусственного интеллекта (ИИ) на конкурентоспособность, безопасность и систему публичного управления государством, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич откроет форум Государственной комиссии по конкурентоспособности, посвященный искусственному интеллекту. В ходе тематических панельных дискуссий эксперты представят свое видение того, как решения на основе ИИ могут способствовать укреплению конкурентоспособности и безопасности малых государств, а также проанализируют риски, связанные с внедрением таких технологий

Участники форума обменяются практическими идеями о том, как способствовать внедрению решений ИИ и совершенствовать регулирование в сфере публичного управления. Кроме того, они обсудят способы повышения качества образования и улучшения процессов обучения с помощью технологий ИИ.

В ходе панельных дискуссий участники также обсудят примеры передовой практики зарубежных стран и представят рекомендации по целенаправленным мерам внедрения решений ИИ.

За форумом по ИИ можно будет следить в прямом эфире на сайте канцелярии президента и в аккаунте "Youtube".

Государственная комиссия по конкурентоспособности объединяет экспертов в области образования, науки и предпринимательства. Она функционирует как стратегический аналитический орган при институте президента, задачей которого является подготовка основанных на данных и анализе выводов и практических моделей действий, призванных способствовать повышению уровня инноваций и конкурентоспособности Латвии.

#образование #наука #Латвия #предпринимательство #искусственный интеллект #безопасность #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • А
    Антимонетарист
    21-го ноября

    В Москве стартовала 10-я международная конференция по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2025 — «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Там создан альянс. Всего в проекте приняло участие 270+ авторитетных исследователей в области ИИ из 36 стран мира. И знаете на что был сделан упор? На энергоресурсы! Они определяют где будут находиться сервера с ИИ! А как у нас с электричеством? Скоро на батарейки перейдём?

    0
    1

