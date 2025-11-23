Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые предупредили о расколе африканского континента 0 373

Техно
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые предупредили о расколе африканского континента
ФОТО: Unsplash

Кильский университет: Африканский континент расколется через 5-10 млн лет.

Ученые из Кильского университета в Германии заявили, что африканский континент разделяется на две части. Соответствующее исследование опубликовано на сайте в Journal of African Earth Sciences.

Отмечается, что впервые об этом процессе стало известно еще в конце 1960-х годов, однако с помощью новых технологий эксперты смогли более детально рассмотреть явление. В частности, ученые выяснили, что Африканский континент смещается, растягивается и распадается на части.

По оценкам экспертов, приблизительно через 5-10 миллионов лет Африка будет состоять из двух массивов суши.

Ранее профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд заявил, что Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось. Трещина длиной около 56,5 километра в пустыне Эфиопии возникла в 2005 году. Однако с тех пор она расширяется со скоростью примерно 1,5 сантиметра в год.

Читайте нас также:
#Африка #прогноз #ученые #исследования #география
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Астрономы наконец-то объяснили странную физику огромных призрачных структур в космосе
Изображение к статье: Что произойдет с человеком, если в него врежется маленькая черная дыра: у физиков есть ответ
Изображение к статье: Наше светило переживает невиданные катаклизмы. Иконка видео
Изображение к статье: Этот мох вырос из споры, которая находилась в открытом космосе девять месяцев. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео