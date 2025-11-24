Гигантский протуберанец – плазменное образование, зародившееся на поверхности Солнца – сформировалось и оторвалось от звезды. Об этом сообщили представители лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии наук.

По подсчетам исследователей, отпочковавшийся от Солнца протуберанец в 80 раз превосходит по размерам Землю.

«С Солнца улетел «царь-протуберанец». Формирование и выброс очень большого солнечного протуберанца, заметно превосходящего средние размеры, зарегистрировано... на северном полюсе Солнца. Размер плазменного образования в момент отрыва от Солнца превысил миллион километров, что в 80 раз больше диаметра Земли», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Ученые также отметили, что источник солнечных процессов, приведших к образованию столь гигантской структуры, находится на обратной стороне звезды и потому недоступен для наблюдения. Три дня назад примерно оттуда же было выброшено крупное облако плазмы.

«Не исключено, что оба события (произошедший ранее выброс и сегодняшний отрыв гигантского протуберанца) имеют общий источник активности и, возможно, связаны с тем же центром 4274, который ранее, еще находясь в зоне видимости Земли, произвел две самых крупных вспышки года — X5.1 и X4.0, а сейчас находится как раз на невидимой солнечной стороне», — констатировали исследователи.

Один из самых известных протуберанцев наблюдался 4 июня 1946 года вблизи максимума солнечного цикла, был заснят на плёнку и получил название «Дедушка» («англ. Granddaddy»). Его высота составляла 1,7 млн км, что больше диаметра Солнца.

25 января 1991 года (вблизи максимума солнечного цикла) астрономы Udin W. и Verma V. K. зафиксировали максимальную скорость извержения протуберанцев — около 1280 км/с.

18 марта 2003 года спутник SOHO впервые заснял возникновение двух протуберанцев с противоположных сторон диска Солнца. Через 6 часов оба протуберанца прекратили своё существование. Неизвестно, было ли это событие закономерным или случайным.

17 апреля 2009 года обсерватория ТЕСИС, расположенная на борту российского спутника «Коронас-Фотон», зафиксировала выброс гигантского протуберанца в глубоком минимуме активности Солнца: в межпланетное пространство был выброшен протуберанец длиной в 50 раз больше диаметра Земли.