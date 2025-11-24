Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

От Солнца оторвался фрагмент в 80 раз больше диаметра Земли 0 391

Техно
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Наше светило переживает невиданные катаклизмы.

Наше светило переживает невиданные катаклизмы.

Плазма в космическом пространстве вызывает массивные нарушения на нашей планете.

Гигантский протуберанец – плазменное образование, зародившееся на поверхности Солнца – сформировалось и оторвалось от звезды. Об этом сообщили представители лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии наук.

По подсчетам исследователей, отпочковавшийся от Солнца протуберанец в 80 раз превосходит по размерам Землю.

«С Солнца улетел «царь-протуберанец». Формирование и выброс очень большого солнечного протуберанца, заметно превосходящего средние размеры, зарегистрировано... на северном полюсе Солнца. Размер плазменного образования в момент отрыва от Солнца превысил миллион километров, что в 80 раз больше диаметра Земли», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Ученые также отметили, что источник солнечных процессов, приведших к образованию столь гигантской структуры, находится на обратной стороне звезды и потому недоступен для наблюдения. Три дня назад примерно оттуда же было выброшено крупное облако плазмы.

«Не исключено, что оба события (произошедший ранее выброс и сегодняшний отрыв гигантского протуберанца) имеют общий источник активности и, возможно, связаны с тем же центром 4274, который ранее, еще находясь в зоне видимости Земли, произвел две самых крупных вспышки года — X5.1 и X4.0, а сейчас находится как раз на невидимой солнечной стороне», — констатировали исследователи.

Один из самых известных протуберанцев наблюдался 4 июня 1946 года вблизи максимума солнечного цикла, был заснят на плёнку и получил название «Дедушка» («англ. Granddaddy»). Его высота составляла 1,7 млн км, что больше диаметра Солнца.

25 января 1991 года (вблизи максимума солнечного цикла) астрономы Udin W. и Verma V. K. зафиксировали максимальную скорость извержения протуберанцев — около 1280 км/с.

18 марта 2003 года спутник SOHO впервые заснял возникновение двух протуберанцев с противоположных сторон диска Солнца. Через 6 часов оба протуберанца прекратили своё существование. Неизвестно, было ли это событие закономерным или случайным.

17 апреля 2009 года обсерватория ТЕСИС, расположенная на борту российского спутника «Коронас-Фотон», зафиксировала выброс гигантского протуберанца в глубоком минимуме активности Солнца: в межпланетное пространство был выброшен протуберанец длиной в 50 раз больше диаметра Земли.

Читайте нас также:
#звезды #космос #наука #астрономия #солнце #исследования #события
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На околоземной орбите. Иконка видео
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Изображение к статье: Обломись: скроллинг в TikTok может вызвать «гниение мозга»
Изображение к статье: Народ Казахстана в прямом смысле вздрогнул. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
1
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео