Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зонд «Вояджер-1» почти достиг исторической вехи: вскоре нас будет разделять один световой день 0 177

Техно
Дата публикации: 25.11.2025
Focus
Изображение к статье: Зонд «Вояджер-1» почти достиг исторической вехи: вскоре нас будет разделять один световой день
ФОТО: NASA

За свою почти полувековую историю зонд “Вояджер-1” смог увидеть газовый гигант Сатурн, выйти в межзвездное пространство, и аппарат продолжает устанавливать новые рекорды, пишет Фокус.

По данным NASA, меньше чем через год “Вояджер-1” достигнет еще одного важного рубежа в своей истории. 15 ноября 2026 года аппарат официально будет находиться на расстоянии одного светового дня от Земли, пишет Popular Science.

В астрономии часто измеряют расстояния в световых годах. К примеру, ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра находится на расстоянии 4,2 световых лет. Иными словами, дорога к этой звезде займет более 4 лет, если лететь со скоростью света.

Несмотря на то, что “Вояджер-1” не движется со скоростью света, он все еще летит очень быстро. На протяжении десятилетий аппарат движется со скоростью около 17 км в секунду, добавляя по 3,5 а.е. (расстояние между Землёй и Солнцем) к расстоянию каждый год.

По мере того, как “Вояджер-1” улетает все дальше и дальше, инженерам из NASA требуется все больше времени, чтобы связаться с аппаратом. К примеру, в прошлом году на ремонт аппарата ушли недели, потому как каждому ретранслятору на “Вояджер-1” требовалось больше 23 часов, чтобы преодолеть миллиарды километров до Земли и обратно.

В ноябре следующего года “Вояджер-1” окажется в 26,3 млрд км от Земли, что равняется расстоянию, которое преодолевает свет за 24 часа.

В NASA надеются, что и дальше смогут поддерживать связь с аппаратом, несмотря на проблемы с его оборудованием. Даже если у «Вояджера-1» больше не возникнет технических проблем, три радиоизотопных термоэлектрических генератора окончательно разрядятся где-то в 2030-х годах.

Фокус

Читайте нас также:
#NASA #космос #технологии #астрономия #рекорды #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Китай отправил спасательную миссию на орбиту для астронавтов, застрявших в космосе
Изображение к статье: Здесь будет город-сад. Иконка видео
Изображение к статье: На околоземной орбите. Иконка видео
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Богатые швейцарцы могут позволить себе эксклюзивные продукты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде
Политика
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Богатые швейцарцы могут позволить себе эксклюзивные продукты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде
Политика
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео