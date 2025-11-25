За свою почти полувековую историю зонд “Вояджер-1” смог увидеть газовый гигант Сатурн, выйти в межзвездное пространство, и аппарат продолжает устанавливать новые рекорды, пишет Фокус.

По данным NASA, меньше чем через год “Вояджер-1” достигнет еще одного важного рубежа в своей истории. 15 ноября 2026 года аппарат официально будет находиться на расстоянии одного светового дня от Земли, пишет Popular Science.

В астрономии часто измеряют расстояния в световых годах. К примеру, ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра находится на расстоянии 4,2 световых лет. Иными словами, дорога к этой звезде займет более 4 лет, если лететь со скоростью света.

Несмотря на то, что “Вояджер-1” не движется со скоростью света, он все еще летит очень быстро. На протяжении десятилетий аппарат движется со скоростью около 17 км в секунду, добавляя по 3,5 а.е. (расстояние между Землёй и Солнцем) к расстоянию каждый год.

По мере того, как “Вояджер-1” улетает все дальше и дальше, инженерам из NASA требуется все больше времени, чтобы связаться с аппаратом. К примеру, в прошлом году на ремонт аппарата ушли недели, потому как каждому ретранслятору на “Вояджер-1” требовалось больше 23 часов, чтобы преодолеть миллиарды километров до Земли и обратно.

В ноябре следующего года “Вояджер-1” окажется в 26,3 млрд км от Земли, что равняется расстоянию, которое преодолевает свет за 24 часа.

В NASA надеются, что и дальше смогут поддерживать связь с аппаратом, несмотря на проблемы с его оборудованием. Даже если у «Вояджера-1» больше не возникнет технических проблем, три радиоизотопных термоэлектрических генератора окончательно разрядятся где-то в 2030-х годах.

Фокус