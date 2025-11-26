Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Польша купит в Швеции три подводные лодки — почти по 1 млрд евро за штуку 0 381

Техно
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Польша купит в Швеции три подводные лодки — почти по 1 млрд евро за штуку
ФОТО: dreamstime

Польша заключила одну из крупнейших оборонных сделок последних лет, выбрав шведскую компанию Saab поставщиком трех новых подводных лодок, сообщает Reuters.

Saab будет поставлять Польше современные подводные лодки A26. После новости акции компании выросли на 3,2%. Ранее, в сентябре, Saab подписала меморандум об оборонном сотрудничестве с польской PGZ.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Швеция предоставила "лучшее предложение по всем критериям – от сроков поставок до оперативных возможностей в условиях Балтийского моря".

Стоимость контракта он оценил в около 10 млрд злотых (примерно $2,73 млрд).

В рамках соглашения Швеция также обязалась закупить определенные виды вооружения у Польши и предоставить польским военным подводную лодку для обучения.

Коммерческий контракт планируют подписать до второго квартала 2026 года, а первую подводную лодку ожидают получить в 2030 году.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал договоренность свидетельством силы шведской оборонной промышленности и прочности сотрудничества между странами. "Это свидетельствует не только о прочности сотрудничества между нашими странами, но и о силе Швеции как страны с развитой оборонной промышленностью", – добавил он.

Читайте нас также:
#вооружение #Польша #Швеция #сделка #оборона
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Президент: важно максимально быстрое продвижение законопроекта о биобанках
Изображение к статье: В 10 000 раз больше Солнца. Иконка видео
Изображение к статье: Chris Scholz, Syracuse University
Изображение к статье: Людям предстоит крепкое рукопожатие с теми, кто придет за ними. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: С Богом! - Капелланы в Латвии заменят полицейских психологов?
Наша Латвия
2
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео