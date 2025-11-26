Польша заключила одну из крупнейших оборонных сделок последних лет, выбрав шведскую компанию Saab поставщиком трех новых подводных лодок, сообщает Reuters.

Saab будет поставлять Польше современные подводные лодки A26. После новости акции компании выросли на 3,2%. Ранее, в сентябре, Saab подписала меморандум об оборонном сотрудничестве с польской PGZ.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Швеция предоставила "лучшее предложение по всем критериям – от сроков поставок до оперативных возможностей в условиях Балтийского моря".

Стоимость контракта он оценил в около 10 млрд злотых (примерно $2,73 млрд).

В рамках соглашения Швеция также обязалась закупить определенные виды вооружения у Польши и предоставить польским военным подводную лодку для обучения.

Коммерческий контракт планируют подписать до второго квартала 2026 года, а первую подводную лодку ожидают получить в 2030 году.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал договоренность свидетельством силы шведской оборонной промышленности и прочности сотрудничества между странами. "Это свидетельствует не только о прочности сотрудничества между нашими странами, но и о силе Швеции как страны с развитой оборонной промышленностью", – добавил он.