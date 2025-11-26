Для обеспечения развития науки и безопасной, прозрачной работы с биологическими образцами и данными людей крайне важно как можно скорее принять законопроект о биобанках, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич во время посещения Латвийского центра биомедицинских исследований (ЛЦБИ).

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, президент обсудил с исследователями ЛЦБИ возможность применения проведенных исследований и накопленных данных для совершенствования системы здравоохранения Латвии и улучшения управления общественным здоровьем.

Обсуждалась также концепция "одного здоровья" - подход, учитывающий взаимосвязь здоровья людей, животных и окружающей среды. Этот подход позволяет лучше понять, как возникают и распространяются инфекции, как состояние окружающей среды влияет на здоровье, а также какие риски в будущем могут затронуть общество.

Ринкевич на встрече отметил, что ЛЦБИ демонстрирует, как в Латвии можно создать "науку с высокой ценностью для людей". Он подчеркнул, что в центре разрабатываются решения, позволяющие выявлять заболевания на ранних стадиях, точнее проводить лечение и своевременно определять риски для здоровья.

По мнению президента, накопленные в центре знания в будущем можно будет использовать гораздо шире - например, для скрининга новорожденных и ранней диагностики редких наследственных заболеваний.

Как сообщалось, депутаты Сейма поддержали в первом чтении законопроект о биобанках, направленный на развитие персонализированной медицины и исследование биологических материалов человеческого происхождения как в Латвии, так и в международном масштабе.

Целью закона является содействие созданию и функционированию биобанков, а также регулирование обработки биологических образцов человеческого происхождения и связанных с ними данных, включая генетические и другие масштабные молекулярные данные, для научных исследований и реализации целей персонализированной медицины.