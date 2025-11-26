Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент: важно максимально быстрое продвижение законопроекта о биобанках 0 190

Техно
Дата публикации: 26.11.2025
LETA
Изображение к статье: Президент: важно максимально быстрое продвижение законопроекта о биобанках
ФОТО: Facebook

Для обеспечения развития науки и безопасной, прозрачной работы с биологическими образцами и данными людей крайне важно как можно скорее принять законопроект о биобанках, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич во время посещения Латвийского центра биомедицинских исследований (ЛЦБИ).

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, президент обсудил с исследователями ЛЦБИ возможность применения проведенных исследований и накопленных данных для совершенствования системы здравоохранения Латвии и улучшения управления общественным здоровьем.

Обсуждалась также концепция "одного здоровья" - подход, учитывающий взаимосвязь здоровья людей, животных и окружающей среды. Этот подход позволяет лучше понять, как возникают и распространяются инфекции, как состояние окружающей среды влияет на здоровье, а также какие риски в будущем могут затронуть общество.

Ринкевич на встрече отметил, что ЛЦБИ демонстрирует, как в Латвии можно создать "науку с высокой ценностью для людей". Он подчеркнул, что в центре разрабатываются решения, позволяющие выявлять заболевания на ранних стадиях, точнее проводить лечение и своевременно определять риски для здоровья.

По мнению президента, накопленные в центре знания в будущем можно будет использовать гораздо шире - например, для скрининга новорожденных и ранней диагностики редких наследственных заболеваний.

Как сообщалось, депутаты Сейма поддержали в первом чтении законопроект о биобанках, направленный на развитие персонализированной медицины и исследование биологических материалов человеческого происхождения как в Латвии, так и в международном масштабе.

Целью закона является содействие созданию и функционированию биобанков, а также регулирование обработки биологических образцов человеческого происхождения и связанных с ними данных, включая генетические и другие масштабные молекулярные данные, для научных исследований и реализации целей персонализированной медицины.

Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #наука #генетика #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Польша купит в Швеции три подводные лодки — почти по 1 млрд евро за штуку
Изображение к статье: В 10 000 раз больше Солнца. Иконка видео
Изображение к статье: Chris Scholz, Syracuse University
Изображение к статье: Людям предстоит крепкое рукопожатие с теми, кто придет за ними. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: С Богом! - Капелланы в Латвии заменят полицейских психологов?
Наша Латвия
2
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео