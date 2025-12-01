Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной вычислительной сети для обработки запросов к искусственному интеллекту. По его словам, сеть Cocoon на 100% конфиденциальна, а ее услуги стоят дешевле, чем у конкурентов, пишет DW.

Основатель Telegram Павел Дуров в воскресенье, 30 ноября, объявил о запуске децентрализованной сети для ИИ-вычислений Cocoon ("Кокон"). По словам Дурова, эта сеть обеспечивает пользователям на 100% конфиденциальный доступ к искусственному интеллекту .

"Разработчики получают доступ к вычислительным ресурсам по более низким расценкам, чем у централизованных провайдеров вроде Microsoft или Amazon. А владельцы видеокарт могут зарабатывать криптовалюту TON в реальном времени, подключая свое оборудование к сети Cocoon", - написал предприниматель .

По словам Дурова, часть запросов Telegram, связанных с автоматическим переводом сообщений, уже проходит через эту новую сеть.

TON объявляла о программе "золотых виз" в ОАЭ, власти страны опровергли это

6 июля основанная Дуровым блокчейн-платформа объявила о запуске программы, которая, как утверждалось, должна была позволить держателям Toncoin получать "золотую визу" в Объединенные Арабские Эмираты сроком на 10 лет. Для этого якобы нужно было вложить в криптовалюту 100 тыс. долларов и еще 35 тыс. заплатить в качестве комиссии. На сайте компании говорилось, что "золотую визу" можно получить менее чем за 7 недель с момента подачи документов, и перевезти по ней в Эмираты супруга или супругу, детей или родителей. На фоне этих новостей курс Toncoin вырос на 12%.

Однако уже на следующий день власти ОАЭ опровергли эту информацию. В заявлении трех ведомств - Федерального управления по идентификации и гражданству (ICP), Управления по ценным бумагам (SCA) и Дубайского регулятора виртуальных активов (VARA) - было сказано, что инвестиции в цифровые активы не входят в список официально утвержденных критериев для получения "золотой визы".

