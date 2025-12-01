Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Илон Маск рассказал, почему Tesla никогда не будет выпускать мотоциклы 0 443

Техно
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Илон Маск рассказал, почему Tesla никогда не будет выпускать мотоциклы

Попытка одного из пользователей представить внешность электрического мотоцикла Tesla натолкнулась на критику главы компании, который напомнил, почему она никогда их не будет выпускать.

Ещё в 2018 году, как напоминает Electrek, Илон Маск получил от акционера вопрос о возможности создания электрических мотоциклов Tesla.

Миллиардер, детство и юность которого прошли в Южной Африке, поделился биографической справкой. По его словам, он в детстве около 8 лет посвятил регулярным занятиям мотокроссом, но когда в возрасте 17 лет выехал на дорогу на шоссейном мотоцикле, его едва не сбил грузовик.

Этот случай, почти стоявший будущему богатейшему человеку планеты жизни, так его впечатлил, что он отказался от идеи каким-либо способом популяризировать двухколёсный транспорт с высокими динамическими характеристиками.

1 декабря Илон Маск начал с комментариев по поводу появившегося в социальной сети X видео с изображением мотоцикла Tesla, сгенерированного искусственным интеллектом. «Этого никогда не случится, поскольку мы не можем сделать мотоциклы безопасными», — заявил глава Tesla, добавив в обращении к автору публикации, что едва не погиб на мотоцикле.

Тут же немного смягчив позицию, Маск пояснил, что кроссовые мотоциклы более безопасны, если управлять ими осторожно, поскольку в условиях закрытой трассы мотоциклистам не грозит перспектива попасть под грузовик.

Читайте нас также:
#транспорт #Tesla #безопасность #технологии #мотоциклы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Роботы Walker S2.
Изображение к статье: Власти Литвы обещают миллион евро тому, кто собьет воздушные шары
Изображение к статье: 27 ноября кабина технического обслуживания была перемещена под стартовый стол, но предварительное расследование показало, что, либо она не была надежно закреплена в нише, либо замки, удерживавшие ее в фиксированном положении, не выдержали нагрузки. В результате кабина обрушилась вниз с высоты 20 метров.
Изображение к статье: Так зарождались космические миры. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!
Изображение к статье: Королевский кризис: семья опасается за психическое состояние принца Эндрю после лишения титулов
Lifenews
Изображение к статье: Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО
Политика
Изображение к статье: Очереди слишком велики: правительство готовит помощь Восточной и Детской больницам
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео