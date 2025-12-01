Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Власти Литвы обещают миллион евро тому, кто собьет воздушные шары 5 3097

Техно
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Власти Литвы обещают миллион евро тому, кто собьет воздушные шары

Министерство экономики и инноваций Литвы назвало проекты, которые должны помочь бороться с воздушными шарами. Среди них — сбивание шаров лазерами, перехватывающие дроны и система дирижаблей.

Литва еще 27 октября объявило программу стоимостью 1 млн евро, цель которой — найти решение, как бороться с направляемыми в Литву шарами.

В понедельник министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас сообщил, что всего в конкурсе участвовали 35 компаний. Из них были отобраны три компании: «IT logika», «Teltonika EMS» и «Dangaus šviesos». На первом этапе им будут выплачены призы по 100 тыс. евро, на втором — последует реализация идей.

Итак, что придумали победители

«IT logika» готова разработать Интеллектуальную систему защиты воздушного пространства, основой которой станут беспилотные аппараты с фиксированным крылом, способные работать на большой высоте.

Интегрированный лазерно-оптический сенсор позволит находить и распознавать цели в любое время суток, а мощный лазер позволит сбивать большинство шаров в ходе одного полёта. Прогноз траектории объектов и распознавание будут выполняться с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Информация в реальном времени будет поступать с базовых станций дронов DBOX, радаров и других географически распределённых сенсоров.

Среди авторов лучших решений — компания «Teltonika EMS», которая разработает для Литвы автономную систему наблюдения и защиты воздушного пространства и границы. Она обещает круглосуточно обнаруживать и идентифицировать угрозы в воздухе — шары и дроны, а при необходимости сможет уничтожить цель. Используя произведённые в Литве дроны-перехватчики, система объединит сенсоры, беспилотные летательные аппараты и центры управления в единую операционную картину, которая постепенно будет передаваться литовским учреждениям.

В свою очередь консорциум, представляемый компанией «Dangaus šviesos», обещает разработать систему дирижаблей для перехвата воздушных шаров. Эта система объединяет различные технологии для безопасного спуска на землю незаконных воздушных шаров.

Напомним, что из-за запускаемых из Беларуси в Литву воздушных шаров Вильнюсский аэропорт закрывался более 10 раз, что разрушило планы десятков тысяч пассажиров.

Читайте нас также:
#Литва #безопасность #технологии #компании #конкурс #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • А
    Андрей
    2-го декабря

    "- А во сколько оценивается всё наследство Баскервиля?

    • Мильён!
    • Да за такой куш - любой начнёт рисковую игру!"

    Так может ради этого конкурса всё и затевалось?

    0
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го декабря

    Одно утешает: ни один из претендентов не задумался использовать точечный воздушный ядерный взрыв или лазеры с накачкой от ядерного взрыва. Уже хорошо. А вообще пусть сбивают всё, что над Литвой летает - и будет им счастье...

    20
    0
  • A
    Aleks
    1-го декабря

    Среди контрабандистов был так же проведен конкурс как противодействовать всем этим изобретениям и совершенно бесплатно,но решение будет простое,не затратное и эффективное,ведь люди стараются для народа,а власти только для себя.И народная смекалка всегда побеждает😀.

    32
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    1-го декабря

    Сделайте цену на сигареты одинаково с белорусскими и шары летать перестанут. И миллион сохраните. Делов то.

    33
    2
  • PR
    Papa Rimsky
    1-го декабря

    А зачем такая низкопробная генерация фейковых картинок? ИИ рехнулся?

    5
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Илон Маск рассказал, почему Tesla никогда не будет выпускать мотоциклы
Изображение к статье: Роботы Walker S2.
Изображение к статье: 27 ноября кабина технического обслуживания была перемещена под стартовый стол, но предварительное расследование показало, что, либо она не была надежно закреплена в нише, либо замки, удерживавшие ее в фиксированном положении, не выдержали нагрузки. В результате кабина обрушилась вниз с высоты 20 метров.
Изображение к статье: Так зарождались космические миры. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!
Изображение к статье: Королевский кризис: семья опасается за психическое состояние принца Эндрю после лишения титулов
Lifenews
Изображение к статье: Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО
Политика
Изображение к статье: Очереди слишком велики: правительство готовит помощь Восточной и Детской больницам
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео