Министерство экономики и инноваций Литвы назвало проекты, которые должны помочь бороться с воздушными шарами. Среди них — сбивание шаров лазерами, перехватывающие дроны и система дирижаблей.

Литва еще 27 октября объявило программу стоимостью 1 млн евро, цель которой — найти решение, как бороться с направляемыми в Литву шарами.

В понедельник министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас сообщил, что всего в конкурсе участвовали 35 компаний. Из них были отобраны три компании: «IT logika», «Teltonika EMS» и «Dangaus šviesos». На первом этапе им будут выплачены призы по 100 тыс. евро, на втором — последует реализация идей.

Итак, что придумали победители

«IT logika» готова разработать Интеллектуальную систему защиты воздушного пространства, основой которой станут беспилотные аппараты с фиксированным крылом, способные работать на большой высоте.

Интегрированный лазерно-оптический сенсор позволит находить и распознавать цели в любое время суток, а мощный лазер позволит сбивать большинство шаров в ходе одного полёта. Прогноз траектории объектов и распознавание будут выполняться с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Информация в реальном времени будет поступать с базовых станций дронов DBOX, радаров и других географически распределённых сенсоров.

Среди авторов лучших решений — компания «Teltonika EMS», которая разработает для Литвы автономную систему наблюдения и защиты воздушного пространства и границы. Она обещает круглосуточно обнаруживать и идентифицировать угрозы в воздухе — шары и дроны, а при необходимости сможет уничтожить цель. Используя произведённые в Литве дроны-перехватчики, система объединит сенсоры, беспилотные летательные аппараты и центры управления в единую операционную картину, которая постепенно будет передаваться литовским учреждениям.

В свою очередь консорциум, представляемый компанией «Dangaus šviesos», обещает разработать систему дирижаблей для перехвата воздушных шаров. Эта система объединяет различные технологии для безопасного спуска на землю незаконных воздушных шаров.

Напомним, что из-за запускаемых из Беларуси в Литву воздушных шаров Вильнюсский аэропорт закрывался более 10 раз, что разрушило планы десятков тысяч пассажиров.