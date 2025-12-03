Baltijas balss logotype
Ученые выяснили картину грандиозной катастрофы Земли 4 500 000 000 лет назад 0 275

Техно
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выяснили картину грандиозной катастрофы Земли 4 500 000 000 лет назад

Разные сценарии столкновения могут давать одинаковые последствия.

Исследователи из Института Макса Планка и Чикагского университета с высокой точностью определили вероятный состав Тейи - космического тела, которое 4,5 миллиарда лет назад столкнулось с Землей и вызвало появление Луны.

Ученые впервые смогли с высокой точностью воспроизвести химический состав Тейи - древней протопланеты, которая столкнулась с Землей около 4,5 миллиарда лет назад и вызвала формирование Луны. Новое исследование, проведенное учеными Института исследования Солнечной системы имени Макса Планка и Чикагского университета, опубликовано в журнале Science.

В то время молодой Земле пришлось пережить катастрофическое столкновение: гигантское небесное тело, названное Тейей, врезалось в планету, изменив её форму, структуру и орбиту. Именно этот удар стал началом истории Луны. Несмотря на то, что Тейя не сохранилась как отдельное тело, её химические следы до сих пор присутствуют в земных и лунных породах.

Чтобы понять, из чего была сформирована Тейя и где она возникла, ученые проанализировали изотопный состав железа в 15 земных и шести лунных образцах, доставленных миссиями "Аполлон". Результаты подтвердили предыдущие выводы: между Землёй и Луной почти нет разницы в изотопах хрома, кальция, титана и циркония. В то же время это сходство не позволяет полностью определить природу Тейи, так как разные сценарии столкновения могут давать одинаковые последствия.

Сравнив все возможные модели происхождения, ученые установили, что наиболее вероятный сценарий - Земля и Тейя образовались из материала внутренней части Солнечной системы и были "космическими соседями". Состав ранней Земли можно объяснить смесью известных типов метеоритов, но Тейя, как выяснилось, имела другой состав. Часть её материала, вероятно, происходит из области ещё ближе к Солнцу.

По выводам команды исследователей, Теия наиболее вероятно сформировалась внутри земной орбиты, а уже позже столкнулась с нашей планетой, навсегда изменив её историю.

#космос #луна #земля #астрономия #исследования #планеты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
