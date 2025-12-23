Baltijas balss logotype
Назван способ отключить бесполезные функции в Windows 0 366

Техно
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Назван способ отключить бесполезные функции в Windows
ФОТО: Unsplash

Энтузиасты придумали способ отключения всех ненужных функций в Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

Редактор медиа Тарас Буриа заметил, что компания Microsoft навязывает функции искусственного интеллекта (ИИ) пользователям Windows 11. При этом, в отличие от ИИ-сервисов в операционных системах (ОС) Apple, их нельзя отключить. Журналист обратил внимание, что неизвестные энтузиасты написали скрипт, который удаляет все бесполезные функции в Windows.

Скрипт, опубликованный на репозитории RemoveWindowsAI, позволяет в один клик мыши отключить все ИИ-сервисы от Microsoft. Авторы медиа назвали эту программу единственным способом быстро избавиться от всех навязанных Microsoft функций.

Журналист Тарас Буриа протестировал скрипт и выяснил, что он позволяет деактивировать функции Copilot, ИИ в Paint, голосового помощника, нейросеть в браузере Edge и других программах. Также он удаляет все компоненты и настройки, связанные с ИИ.

Автор заметил, что программа распространяется бесплатно, но при ее использовании пользователь должен принимать все риски, поэтому Буриа посоветовал перед удалением ИИ-функций сделать резервную копию ОС. Также он предупредил, что Microsoft может восстановить часть функций с помощью обновлений.

#искусственный интеллект #microsoft #технологии #кибербезопасность
