Раскрыты сроки выхода iPhone 18 0 174

Техно
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыты сроки выхода iPhone 18
ФОТО: Unsplash

Apple запустит производство iPhone 18 в марте, чтобы выпустить его в 2027 году.

Корпорация Apple начнет тестовое производство iPhone 18 в марте. Об этом в Weibo заявил известный блогер под ником Fixed Focus Digital.

По информации автора, американский IT-гигант запустит пробное производство смартфонов после китайского Нового года. В 2026 году празднования начнутся 17 февраля и закончатся 3 марта. Специалист объяснил, что Apple зависит от своих китайских партнеров и начнет выпуск iPhone 18 сразу после того, как заводы вернутся к нормальному графику работы.

В раскрытом материале говорится, что производственные линии iPhone 18 Pro уже запущены. Это связано с тем, что Apple уже утвердила дизайн, основные характеристики и сроки выхода флагманского устройства. Сообщается, что новый аппарат не будет заметно отличаться от iPhone 17 Pro.

Журналисты издания профильного MacRumors добавили, что в 2026 году Apple впервые разделит выпуск базовых и флагманских смартфонов одной серии. Анонс и поступление iPhone 18 Pro в продажу ожидается в сентябре, а iPhone 18 — весной 2027 года. Также будущей осенью IT-гигант должен представить свой первый складной смартфон.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что складной iPhone окажется дефицитным продуктом в первые месяцы после анонса. По его данным, поставки гаджета начнутся не раньше 2027 года.

#производство #технологии #смартфоны
