Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыты сроки выхода важнейшего продукта Apple 0 105

Техно
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыты сроки выхода важнейшего продукта Apple
ФОТО: Global Look Press

9to5Mac: Apple анонсирует умные очки — важнейший проект Тима Кука — в 2026-м.

Умные очки, которые называют важнейшим продуктом Apple, выйдут до конца 2026 года. Об этом сообщает профильное издание 9to5Mac.

Журналисты сослались на инсайдеров, которые называют умные очки самым важным проектом для руководителя Apple Тима Кука. Также источники раскрыли сроки выхода девайса: по их информации, американский IT-гигант должен анонсировать устройство в конце 2026 года.

Ранее авторитетный инсайдер Марк Гурман рассказывал, что глава Apple буквально одержим носимым устройством. «Он хочет создать настоящие очки дополненной реальности — легкие очки, которые пользователь мог бы носить весь день», — отметил автор. «Тиму больше ничего не интересно», — сообщил Гурману знакомый с ситуацией источник в компании.

Авторы 9to5Mac отметили, что очки будут не таким громоздким гаджетом, как представленный в начале 2024 года шлем дополненной и виртуальной реальности Vision Pro. В Apple полагают, что смарт-очки окажутся таким же удобным и комфортным девайсом, каким в свое время стали умные часы Apple Watch.

Читайте нас также:
#apple #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эти милые человекообразные питомцы.
Изображение к статье: Под этими панелями начинается новая жизнь. Иконка видео
Изображение к статье: Выглядит как обычный паштет. Иконка видео
Изображение к статье: Назван проверенный способ ускорить смартфон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео