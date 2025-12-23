Умные очки, которые называют важнейшим продуктом Apple, выйдут до конца 2026 года. Об этом сообщает профильное издание 9to5Mac.

Журналисты сослались на инсайдеров, которые называют умные очки самым важным проектом для руководителя Apple Тима Кука. Также источники раскрыли сроки выхода девайса: по их информации, американский IT-гигант должен анонсировать устройство в конце 2026 года.

Ранее авторитетный инсайдер Марк Гурман рассказывал, что глава Apple буквально одержим носимым устройством. «Он хочет создать настоящие очки дополненной реальности — легкие очки, которые пользователь мог бы носить весь день», — отметил автор. «Тиму больше ничего не интересно», — сообщил Гурману знакомый с ситуацией источник в компании.

Авторы 9to5Mac отметили, что очки будут не таким громоздким гаджетом, как представленный в начале 2024 года шлем дополненной и виртуальной реальности Vision Pro. В Apple полагают, что смарт-очки окажутся таким же удобным и комфортным девайсом, каким в свое время стали умные часы Apple Watch.