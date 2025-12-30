Baltijas balss logotype
Раскрыт отмененный гаджет Apple

Техно
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт отмененный гаджет Apple
ФОТО: Unsplash

Apple отменила выпуск AirPods в разных цветах — наушники вышли только в белом.

Корпорация Apple планировала выпустить разноцветные наушники AirPods, но отказалась от этой идеи. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты сослались на публикацию в X известного коллекционера техники Apple под ником Kosutami. Пользователь выложил фотографии наушников, которые внешне напоминают AirPods первого поколения, но имеют корпус желтого и розового цвета. Kosutami утверждает, что такими должны были быть наушники Apple, но в компании передумали и выпустили гарнитуру только в белом цвете.

По словам инсайдера, наушники, которые он раскрыл, были раскрашены в стиле iPhone 5c. Это недорогой смартфон Apple, который вышел в 2013 году и получил пластиковый корпус. Девайс продавали в разных цветах. Однако по определенным причинам в Apple отказались выпускать разноцветные наушники и отменили проект.

Журналисты MacRumors предположили, что Apple разработала пять различных цветовых вариантов AirPods. Они подытожили, что единственными разноцветными наушниками Apple на данный момент являются AirPods Max.


#дизайн #apple #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


