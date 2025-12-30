Baltijas balss logotype
Выпуск новых игровых консолей сорвут. Кто виноват?

Техно
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выпуск новых игровых консолей сорвут. Кто виноват?
ФОТО: Freepik

Выпуск консолей PlayStation и Xbox отложат из-за высоких цен на память.

Производители игровых устройства могут отложить выпуск нового поколения консолей. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

Автор медиа Том Хендерсон заявил, что Sony, Microsoft и другие производители задумались о переносе выхода консолей нового поколения. Главной причиной срыва авторитетный инсайдер назвал высокие цены на оперативную память из-за бума искусственного интеллекта (ИИ).

По словам источников Хендерсона, впервые он узнал, что анонс PlayStation и Xbox нового поколения задержат 19 декабря. Специалист выяснил, что руководители компаний всерьез обсуждают возможность перенести релиз приставок, чтобы не пострадать от дефицита оборудования. «Судя по имеющейся информации, вся индустрия обеспокоена доступностью оперативной памяти (и это правильно) и тем, как это повлияет на массовое производство консолей по конкурентоспособной цене», — отметил инсайдер.

В материале говорится, что PS5 и Xbox Series и так не приносили производителям сверхдохода. По словам Хендерсона, производство консолей всегда «в определенной степени субсидировалось» — например, благодаря продаже игр и других аксессуаров. Из-за кризиса новые консоли могут появиться позже намеченного срока — изначально приставки планировали обновить в 2027 или 2028 годах.

«Независимо от того, что произойдет, похоже, что в ближайшие пару лет цены на консоли текущего поколения могут еще больше вырасти», — подытожил Хендерсон.

#цены #кризис #искусственный интеллект #технологии
