Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новая Call of Duty провалилась 0 389

Техно
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новая Call of Duty провалилась
ФОТО: Youtube

Activision изменила порядок выхода игр Call of Duty после провала Black Ops 7.

Американский разработчик и издатель Activision пересмотрел планы по выпуску игр по причине провала Call of Duty: Black Ops 7. На это обратило внимание издание The Verge.

Шутер вышел 14 ноября 2025 и стал продолжением популярной серии Black Ops. Предыдущая игра линейки вышла в 2024 году. В Activision обратили внимание на неудачный старт игры и заявили, что больше не будут выпускать новые части Black Ops или Modern Warfare последовательно.

Последние четыре игры серии вышли друг за другом — Modern Warfare II, Modern Warfare III, Black Ops 6 и Black Ops 7. В Activision заявили, что с 2026-го будут менять очередность релизов, чтобы новые Modern Warfare и Black Ops не выходили два года подряд. По словам представителей компании, новый порядок обеспечит геймерам «абсолютно уникальный опыт каждый год».

«Мы будем внедрять значимые инновации, а не просто постепенные изменения», — заявили в компании. Также в Activision подчеркнули, что «будущее Call of Duty выглядит очень многообещающим», а следующая игра серии «точно оправдает ваши ожидания и преподнесет несколько сюрпризов».

Авторы The Verge рассказали, что геймеры во всем мире довольно прохладно встретили Black Ops 7. Также они отметили, что новая игра встретилась с жесткой конкуренцией со стороны Battlefield 6.

Читайте нас также:
#конкуренция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раскрыта неожиданная связь между здоровьем десен и болезнями сердца
Изображение к статье: Обнаружена неочевидная связь между рационом питания и развитием деменции
Изображение к статье: Раскрыта причина развития одного из самых опасных видов рака
Изображение к статье: Прекрасные оазисы могут появиться среди безжизненных барханов. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван самый важный для здоровья зимой продукт
Lifenews
Изображение к статье: Уверенный в себе мужчина или нахал? 10 неочевидных различий
Люблю!
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Люблю!
Изображение к статье: В Латвии летом состоится Международный фестиваль тромбонистов
Культура &
Изображение к статье: Назван самый важный для здоровья зимой продукт
Lifenews
Изображение к статье: Уверенный в себе мужчина или нахал? 10 неочевидных различий
Люблю!
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео